नाथन लियोन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से हो सकते हैं बाहर, भारत के खिलाफ हो सकती है वापसी
ऑस्ट्रेलिया की टीम नाथन लियोन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर सकती है। हालांकि उनके भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में खेलने की पूरी संभावना है।
अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को पर्थ में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 9 दिसंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक नाथन शनिवार को घोषित होने वाली टीम में शामिल नहीं होंगे। एडिलेड में पिछले सीजन की एशेज के तीसरे टेस्ट में लगी गंभीर हैमस्ट्रिंग चोट से वापसी के बाद से लियोन ने 41.20 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल स्पिनर में से एक हैं। ये पहली बार नहीं है, जब उन्हें किसी मैच से बाहर रखा जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया उतारेगा तेज गेंदबाज
नाथन लियोन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 मैचों में 577 टेस्ट विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता शनिवार को घरेलू सीरीज के लिए टीम का ऐलान करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में चार तेज गेंदबाजों पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड के साथ उतरने का मन बना रही है और इस वजह से नाथन के प्लेइंग इलेवन में चुने जाने की संभावना कम है।
हाल ही में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गक्वेबरहा में दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह से तेज गेंदबाजों का चयन था और हो सकता है कि वे पर्थ स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसी ही संतुलित टीम का चयन करें। आठ टेस्ट में यह तीसरी बार था जब लियोन उपलब्ध थे, लेकिन एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका टेस्ट तक, 2013 से फिट होने पर उन्होंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा था। गक्वेबरहा उन तीनों में से पहला रेड-बॉल टेस्ट था, बाकी दो पिंक-बॉल डे-नाइट गेम थे।
भारत के खिलाफ खेलेंगे सीरीज
हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लियोन को भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत का दौरा करेगी। रिपोर्ट में कहा गया, ''शनिवार को होने वाली टीम का ऐलान सिर्फ एक मैच के लिए नहीं होगा, बल्कि चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए होगा, जोकि 9 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगी। हालांकि चयनकर्ता पूरी सीरीज के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से टीम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन नाथन लियोन को टीम से बाहर रखे जाने के बाद इस बात पर संदेह पैदा हो गया है कि क्या वह अब ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कोई और टेस्ट मैच खेल पाएंगे। हालांकि, जनवरी और फरवरी में होने वाले भारत के पांच टेस्ट मैचों के दौरे के लिए वह अभी भी चयनकर्ताओं की योजना में शामिल हैं, इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन स्पिनरों के साथ भी मैदान में उतर सकती है।"
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