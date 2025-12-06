Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़aus vs eng Australia in Prime Position to Go 2 0 Up in Ashes England Batters Face Tough Chase
डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड हारने के कगार पर, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन ही मैच पर किया कंट्रोल

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर जीत हासिल करने और 2-0 की बढ़त बनाने के करीब पहुंच गया है। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में छह विकेट 134 रन पर खो दिए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की बढ़त से 43 रन पीछे हैं।

Dec 06, 2025 06:21 pm ISTHimanshu Singh Varta
ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इंग्लैंड ने तीसरे दिन स्टंप्स तक अपने छह विकेट 134 रन पर खो दिए हैं और वह अभी मेजबान टीम की पहली पारी की बढ़त से 43 रन पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड ने दो-दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को इस डे -नाईट टेस्ट में जीत की किरण दिखा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में अपना दबदबा बनाए रखा, और एक और सेशन जीत लिया।

इंग्लैंड के ओपनर्स ने डिनर से पहले पहले 6 ओवर में 45 रन बनाकर उन्हें जबरदस्त शुरुआत दी, लेकिन स्कॉट बोलैंड के आते ही चीज़ें तेजी से बदल गईं। एक गेंद नीची रही और डकेट को पूरी तरह धोखा दे गई, जो इंटरवल के ठीक बाद बोल्ड हो गए। क्रॉली और पोप ने मिलकर एक मजबूत स्टैंड बनाया, लेकिन नेसर ने दोनों को तेजी से कैच-एंड-बोल्ड करके आउट कर दिया। रूट उम्मीद जगाने वाले लग रहे थे लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, स्टार्क ने उन्हें कैच आउट कर दिया।

बोलैंड ने ब्रूक को कैच आउट कराया, जबकि जेमी स्मिथ भी जल्द ही विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। आखिरी सेशन दिन का सबसे ड्रामैटिक रहा, जिसमें लगभग हर गेंद पर कुछ न कुछ हो रहा था। पहले दो दिनों में, पुरानी पिंक बॉल के सामने बैटिंग करना आसान लग रहा था, लेकिन आज रात पूरी तरह से अलग टेस्ट था। अभी, इंग्लैंड अभी भी 43 रन पीछे है और उसके हाथ में सिर्फ़ चार विकेट हैं। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रौली ने सर्वाधिक 44, ओली पोप ने 26 और पहली पारी के शतकधारी जो रुट ने 15 रन बनाये।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Australia vs England
