डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड हारने के कगार पर, ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन ही मैच पर किया कंट्रोल
ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर जीत हासिल करने और 2-0 की बढ़त बनाने के करीब पहुंच गया है। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में छह विकेट 134 रन पर खो दिए हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की बढ़त से 43 रन पीछे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट के तीसरे दिन मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इंग्लैंड ने तीसरे दिन स्टंप्स तक अपने छह विकेट 134 रन पर खो दिए हैं और वह अभी मेजबान टीम की पहली पारी की बढ़त से 43 रन पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड ने दो-दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को इस डे -नाईट टेस्ट में जीत की किरण दिखा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में अपना दबदबा बनाए रखा, और एक और सेशन जीत लिया।
इंग्लैंड के ओपनर्स ने डिनर से पहले पहले 6 ओवर में 45 रन बनाकर उन्हें जबरदस्त शुरुआत दी, लेकिन स्कॉट बोलैंड के आते ही चीज़ें तेजी से बदल गईं। एक गेंद नीची रही और डकेट को पूरी तरह धोखा दे गई, जो इंटरवल के ठीक बाद बोल्ड हो गए। क्रॉली और पोप ने मिलकर एक मजबूत स्टैंड बनाया, लेकिन नेसर ने दोनों को तेजी से कैच-एंड-बोल्ड करके आउट कर दिया। रूट उम्मीद जगाने वाले लग रहे थे लेकिन वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, स्टार्क ने उन्हें कैच आउट कर दिया।
बोलैंड ने ब्रूक को कैच आउट कराया, जबकि जेमी स्मिथ भी जल्द ही विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। आखिरी सेशन दिन का सबसे ड्रामैटिक रहा, जिसमें लगभग हर गेंद पर कुछ न कुछ हो रहा था। पहले दो दिनों में, पुरानी पिंक बॉल के सामने बैटिंग करना आसान लग रहा था, लेकिन आज रात पूरी तरह से अलग टेस्ट था। अभी, इंग्लैंड अभी भी 43 रन पीछे है और उसके हाथ में सिर्फ़ चार विकेट हैं। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रौली ने सर्वाधिक 44, ओली पोप ने 26 और पहली पारी के शतकधारी जो रुट ने 15 रन बनाये।