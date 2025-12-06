97 साल बाद एशेज में 11 बल्लेबाजों ने पार किया डबल डिजीट, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किया कमाल

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सभी 11 बल्लेबाज दोहरे अंकों तक पहुंचे।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही है। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, यहां से दोनों टीमों के पास मुकाबला जीतने का सुनहरा मौका है। इंग्लैंड ने पहली पारी में जो रूट के शतक की बदौलत 334 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पांच बल्लेबाजों द्वारा अर्धशतक की मदद से पहली पारी में 117.3 ओवर में 511 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 177 रन की बढ़त मिली है। ब्रिसबेन में खेले जा रहे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है। एशेज सीरीज के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब एक पारी में सभी बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा छुआ हो।

मिचेल स्टार्क ने शनिवार को पहले सेशन में इंग्लैंड के खिलाड़ियों को गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से परेशान किया। जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली। एशेज टेस्ट में सिर्फ तीन बार एक पारी में सभी 11 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ज 1894 में मेलबर्न में बना था, जहां इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया था। वहीं इसके बाद 1928 में सिडनी में इंग्लिश बल्लेबाजों ने ऐसा कमाल करके दिखाया था। इसके बाद 97 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने एशेज के इतिहास में पहली बार ऐसा अनूठा रिकॉर्ड बनाया है।

वहीं डे नाइट टेस्ट के इतिहास में भी ऐसा रिकॉर्ड पहली बार किसी टीम ने बनाया है। वहीं डे नाइट टेस्ट के इतिहास में भी ऐसा रिकॉर्ड पहली बार किसी टीम ने बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने 43 गेंद में 33 रन की पारी खेली। जेक वेदरवॉल्ड 78 गेंद में 72 रन बनाए। मार्नश लाबुशेन ने 78 गेंद में 65 रन की पारी खेली। कप्तान स्टीव स्मिथ ने 85 गेंद में 61 रन की दमदार पारी खेली। विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 69 गेंद में 63 रन की तेजतर्रार पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने 141 गेंद में 77 रन बनाए।

