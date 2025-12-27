इंग्लैंड को जीत के लिए मिला आसान टारगेट, क्या तीन मैच हारने के बाद वापस करेगी स्टोक्स की टीम
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य दिया है। मैच के दूसरे दिन ही 30 विकेट गिर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाई हुई है।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रनों का टारेगट दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शनिवार को दूसरी पारी में 34.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 के पार नहीं जा सका। शुक्रवार को मैच के पहले दिन मेजबान टीम 46 ओवर के अंदर 152 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद इंग्लैंड एक कदम और आगे बढ़कर 30 ओवर से भी कम में सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई।
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे दिन चार के स्कोर से आगे खेलते हुए सभी विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट के लिये रिकॉर्ड 94199 दर्शक पहुंचे थे। हालांकि पहले दिन फैंस को सिर्फ विकेट गिरते ही दिखे। दूसरे दिन भी कुछ यही हाल था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को स्कॉट बोलैंड के रूप में पहला झटका। वह सातवें ओवर में गस एटिंकसन का शिकार बने। उन्होंने 17 गेंद में 6 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जैक वेदराल्ड 15 गेंद में 5 रन ही बना सके। स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने 18 गेंद में 8 रन का योगदान दिया।
सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 67 गेंद में 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वह इस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उस्मान ख्वाजा खाता भी नहीं खोल सके। एलेक्स कैरी ने 6 गेंद में 4 और कैमरन ग्रीन ने 29 गेंद में 19 रन बनाए। स्टार्क खाता नहीं खोल सके, जबकि स्टोक्स ने झाय रिचडर्सन को सात के निजी स्कोर पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का अंत किया। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कॉर्स ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। बेन स्टोक्स को 3 और जोश टंग को 2 सफलता मिली। गस एटिंकसन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।