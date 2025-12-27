Cricket Logo
भारत के बाद अब इंग्लैंड ने किया ये कारनामा, ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में पटका

संक्षेप:

ऑस्ट्रेलिया की टीम का बॉक्सिंग डे टेस्ट में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। हालांकि भारत के बाद अब इंग्लैंड की टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2011 से तीन मैच गंवाए हैं।

Dec 27, 2025 01:57 pm IST
इंग्लैंड ने शनिवार को मेलबर्न में खेले गए चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये मुकाबला सिर्फ दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इससे पहले पर्थ टेस्ट का भी मात्र दो दिन में रिजल्ट आ गया था। हालांकि दोनों मुकाबलों में नतीजे अलग-अलग थे। पहला ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था, जबकि इंग्लैंड ने चौथे एशेज टेस्ट में जीत का खाता खोला। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में हराने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में सिर्फ भारत से मात खाई थी।

ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट पर मात देने का कारनामा सिर्फ भारतीय टीम ने किया था। भारत ने 2018 और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में धूल चटाई है। इंग्लैंड ये कमाल करने वाली दूसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। टीम ने 2011 से कुल 15 मैच खेले हैं और इसमें 10 बॉक्सिंग टेस्ट मैच जीते हैं। हालांकि अब तीन में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। दो मैच ड्रॉ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूदा एशेज सीरीज 2025-26 में लगातार तीन जीत के साथ पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर तुरंत दबाव आ गया। मेजबान टीम पहली पारी में 152 रन ही बना पाई, जबकि इंग्लैंड ने 110 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मामूली बढ़त मिली। अपनी दूसरी पारी में, ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर ढेर हो गई, जिसमें ब्रायडन कार्स, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने अनुशासित और धारदार गेंदबाजी से कहर बरपाया।

175 रनों का पीछा करते हुए, इंग्लैंड को तनावपूर्ण पलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बेन डकेट और जैक क्रॉली की शुरुआती आक्रामकता ने मंच तैयार किया। जैकब बेथेल ने महत्वपूर्ण 40 रनों का योगदान दिया, जबकि जो रूट 15 रन बनाकर रिचर्डसन का शिकार हुए और बेन स्टोक्स तब आउट हुए जब सिर्फ 10 रन चाहिए थे। हालांकि, हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की शांत और संयमित बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई, ब्रूक ने आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण चौके लगाकर ऐतिहासिक जीत पक्की की। इंग्लैंड ने छह विकेट पर 178 रन बनाये।

2011 से बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

मैच: 15

जीते: 10

हारे: 3 (2018 और 2020 में भारत के खिलाफ और 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ)

ड्रॉ: 2

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Australia vs England
