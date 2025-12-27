भारत के बाद अब इंग्लैंड ने किया ये कारनामा, ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में पटका

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया की टीम का बॉक्सिंग डे टेस्ट में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। हालांकि भारत के बाद अब इंग्लैंड की टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2011 से तीन मैच गंवाए हैं।

इंग्लैंड ने शनिवार को मेलबर्न में खेले गए चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये मुकाबला सिर्फ दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इससे पहले पर्थ टेस्ट का भी मात्र दो दिन में रिजल्ट आ गया था। हालांकि दोनों मुकाबलों में नतीजे अलग-अलग थे। पहला ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था, जबकि इंग्लैंड ने चौथे एशेज टेस्ट में जीत का खाता खोला। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में हराने वाली दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में सिर्फ भारत से मात खाई थी।

ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट पर मात देने का कारनामा सिर्फ भारतीय टीम ने किया था। भारत ने 2018 और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में धूल चटाई है। इंग्लैंड ये कमाल करने वाली दूसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। टीम ने 2011 से कुल 15 मैच खेले हैं और इसमें 10 बॉक्सिंग टेस्ट मैच जीते हैं। हालांकि अब तीन में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। दो मैच ड्रॉ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूदा एशेज सीरीज 2025-26 में लगातार तीन जीत के साथ पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर तुरंत दबाव आ गया। मेजबान टीम पहली पारी में 152 रन ही बना पाई, जबकि इंग्लैंड ने 110 रन बनाए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मामूली बढ़त मिली। अपनी दूसरी पारी में, ऑस्ट्रेलिया 132 रन पर ढेर हो गई, जिसमें ब्रायडन कार्स, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने अनुशासित और धारदार गेंदबाजी से कहर बरपाया।

175 रनों का पीछा करते हुए, इंग्लैंड को तनावपूर्ण पलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बेन डकेट और जैक क्रॉली की शुरुआती आक्रामकता ने मंच तैयार किया। जैकब बेथेल ने महत्वपूर्ण 40 रनों का योगदान दिया, जबकि जो रूट 15 रन बनाकर रिचर्डसन का शिकार हुए और बेन स्टोक्स तब आउट हुए जब सिर्फ 10 रन चाहिए थे। हालांकि, हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की शांत और संयमित बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई, ब्रूक ने आखिरी ओवरों में महत्वपूर्ण चौके लगाकर ऐतिहासिक जीत पक्की की। इंग्लैंड ने छह विकेट पर 178 रन बनाये।

2011 से बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन मैच: 15

जीते: 10

हारे: 3 (2018 और 2020 में भारत के खिलाफ और 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ)