लगातार 3 हार के बाद इंग्लैंड का एशेज में खुला खाता, ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में रगड़ा

संक्षेप: इंग्लैंड ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त दी। एशेज सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड की ये पहली जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाई हुई है।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एशेज सीरीज 2025-26 में आखिरकार खाता खुल चुका है। शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 32.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बाद बावजूद पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 की बढ़त बनाई हुई है। मौजूदा एशेज सीरीज में दूसरी बार टेस्ट मैच सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला मैच सिर्फ दो दिन के अंदर खत्म हो गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को जैक क्राउली और बेन डकेट ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हुई। बेन डकेट 26 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड किया। ब्रेक होने से पहले इंग्लैंड ने ब्रायडन कॉर्स को मैदान पर उतारा। हालांकि वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 8 गेंद में 6 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली 48 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें बोलैंड ने एलबीडब्ल्यू किया। जैकब बैथल ने 46 गेंद में 40 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट रिचर्डसन का शिकार बने। रूट ने एलबीडब्ल्यू होने से पहले 38 गेंद में 15 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 9 गेंद में दो रन बनाकर पवेलियन लौटे। मिचेल स्टार्क ने उन्हें कैच आउट करवाया।