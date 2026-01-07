इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को लगी चोट, जरूरत के समय बैटिंग में रहे फ्लॉप
सिडनी में खेले जा रहे 5वें एशेज टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की चोट ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपना 28वां ओवर डाल रहे बेन स्टोक्स के दाहिने एडक्टर में खिंचाव आ गया और वह दर्द के कारण लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 75 ओवर में 8 विकेट खोकर 302 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने 119 रनों की बढ़त हासिल की है। हालांकि इंग्लैंड को मैच के चौथे दिन बड़ा झटका लगा है। कप्तान बेन स्टोक्स ग्रोइन इंजरी के कारण काफी परेशानी में दिखे और ग्राउंड के बाहर चले गए। वहीं बल्लेबाजी में भी वह कमाल नहीं दिखा सके और पांच गेंद में सिर्फ एक रन ही बना सके।
कप्तान बेन स्टोक्स ग्रोइन इंजरी (जांघ की मांसपेशी में खिंचाव) के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। बेन स्टोक्स ग्रोइन (दाहिने एडक्टर मसल) में चोट के कारण लड़खड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए। यह घटना ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान घटी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान चौथे दिन के पहले सत्र में स्टोक्स अपना 28वां ओवर फेंक रहे थे। ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद, फॉलो-थ्रू के दौरान वे अचानक रुके और अपनी दाहिनी जांघ पकड़ ली। स्टोक्स स्पष्ट रूप से दर्द में दिखाई दे रहे थे। मेडिकल टीम द्वारा ट्रीटमेंट के बाद वह लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए। उनका अधूरा ओवर जैकब बेथेल ने पूरा किया। बेथेल ने दूसरी पारी में बल्ले से भी कमाल करके दिखाया।
बारबाडोस में जन्मे 22 वर्षीय ऑलराउंडर बेथेल इंग्लैंड की दूसरी पारी के पहले ओवर में क्रीज पर आए क्योंकि मिशेल स्टार्क ने पांचवीं गेंद पर जैक क्रॉली (01) को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। बेथेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 232 गेंद का सामना करके 142 रन बनाए हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 302 रन बनाए हैं। इस तरह से इंग्लैंड ने अभी तक 119 रन की बढ़त हासिल कर ली है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 567 रन बनाकर 183 रन की बढ़त हासिल की थी। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 384 रन बनाए थे। बेथेल ने बेन डकेट (42) के साथ 81 रन, जो रूट (06) के साथ 32, हैरी ब्रूक (42) के साथ 102 और जेमी स्मिथ (26) के साथ 45 रन की साझेदारियां की। ऑस्ट्रेलिया पहले तीन मैच जीत कर एशेज अपने पास बरकरार रखने में सफल रहा लेकिन चौथे मैच में जीत दर्ज करने वाला इंग्लैंड सीरीज में हार के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।