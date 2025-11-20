Cricket Logo
प्लेइंग इलेवन का ऐलान करने में इंग्लैंड रह गया पीछे, मैच के दिन टीम होगी फाइनल; जानिए देरी की वजह

संक्षेप:

इंग्लैंड की टीम आमतौर पर मैच से दो दिन पहले ही अपनी अंतिम एकादश की घोषणा कर देती है, लेकिन पर्थ में 21 नवंबर से शुरू हो रहे मुकाबले के लिए यह परंपरा टूट गई है और इंग्लैंड की टीम मैच शुरू होने से पहले ही प्लेइंग इलेवन का ऐलान करेगी।

Thu, 20 Nov 2025 10:35 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। आमतौर पर टेस्ट सीरीज के दौरान प्लेइंग इलेवन का ऐलान मैच से पहले कुछ दिन पहले करने वाली इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज की शुरुआत में ही बैकफुट पर नजर आ रही है। बेन स्टोक्स के नेतृत्व वाली इंग्लैंड की टीम ने अभी तक प्लेइंग इलेवन का ऐलान नहीं किया है और मैच के दिन ही अंतिम-11 का खुलासा करेगी। इंग्लैंड टीम प्रबंधन द्वारा प्लेइंग इलेवन घोषित करने में देरी के पीछे कई रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं, जो पर्थ की परिस्थितियों और टीम संतुलन से जुड़े हैं।

इंग्लैंड ने एशेज के पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व उप-कप्तान ओली पोप तीसरे स्थान पर बने रहेंगे और मार्क वुड हैमस्ट्रिंग में दर्द के बाद फिट घोषित किए गए हैं। गौरतलब है कि स्पिनर शोएब बशीर को ऑलराउंडर विल जैक्स से आगे 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि इस लंबे ऑफ स्पिनर की जगह पक्की नहीं है। पर्थ की पिच पर घास होने की उम्मीद है, इसलिए मेहमान टीम ने वुड, जोफ्रा आर्चर, ब्रायडन कार्स और गस एटकिंसन चारों को चुनकर सीम-हेवी विकल्प बरकरार रखा है। बशीर ने जुलाई में भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पांचवें मुकाबले के बाद नहीं खेला है। उनकी अंगुली में फ्रैक्चर हुआ था।

क्यूरेटर आइजैक मैकडॉनल्ड का अनुमान है कि पिच तेज गेंदबाजों को वह "गति और उछाल" प्रदान करेगी जिसके लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लंबे समय से जानी जाती है। हालांकि, टेस्ट आगे बढ़ने के साथ-साथ पिच पर दरारें भी पड़ सकती हैं। पर्थ में टेस्ट से पहले मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा है और पूरे मैच के दौरान ऐसा ही रहने की उम्मीद है, जहां तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बीच-बीच में हल्की बारिश की भी संभावना है।

एशेज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), मार्क वुड

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: 1 जेक वेदरॉल्ड, 2 उस्मान ख़्वाजा, 3 मार्नस लाबुशेन, 4 स्टीवन स्मिथ (कप्तान), 5 ट्रैविस हेड, 6 कैमरन ग्रीन, 7 एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), 8 मिशेल स्टार्क, 9 नाथन लियोन, 10 स्कॉट बोलैंड, 11 ब्रेंडन डॉगेट।

