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बांग्लादेश की जीत को वसीम जाफर ने बताया 'अविश्वसनीय उलटफेर', की जमकर तारीफ

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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वसीम जाफर ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत को उन्होंने अविश्वसनीय उलटफेर बताया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर पहली बार उनकी सरजमीं पर जीत हासिल की।

Bangladesh cricket team
ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी

बांग्लादेश ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहली बार जीत हासिल की है। टीम ने 57 रनों के लक्ष्य को 15 ओवर के अंदर ही हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने डार्विन में खेले गए पहले मैच में शुरुआत से ही पकड़ बनाए हुई थी और जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने रिएक्ट किया है। उन्होंने इसे एक अविश्वसनीय उलटफेर बताया है।

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वसीम जाफर ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तारीफ की

बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर पहली और कुल मिलाकर दूसरी जीत है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में केवल 198 रन ही बना सका, जिसमें स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेश ने पिच के सपाट होने का फायदा उठाते हुए 426 रन बनाए और 228 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 284 रन ही बना सकी और बांग्लादेश ने 14.2 ओवरों में टारगेट हासिल कर लिया।

वसीम जाफर ने एक्स पर लिखा, ''बांग्लादेश की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा पल है। तंजीद हसन, हसन महमूद, मेहदी हसन मिराज और कप्तान शांतो के शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व का खास तौर पर जिक्र। इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई। यह सिर्फ एक जीत से कहीं ज्यादा है यह विश्व मंच पर बांग्लादेश के विकास का एक प्रमाण है। अविश्वसनीय उलटफेर है।''

ऑस्ट्रेलिया को मिली शर्मनाक हार

तेज गेंदबाज हसन महमूद को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 198 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने 228 रनों की बढ़त हासिल करते हुए 426 रन बनाए। बांग्लादेश की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने मैच में शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा। ग्रीन के शानदार शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के खराब प्रदर्शन से नहीं उभर पाया।

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इस तरह से बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इससे पहले उसने 2017 में ढाका में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार उसके 149 साल के टेस्ट इतिहास में घर पर हुई सबसे अपमानजनक पराजय में से एक है। इससे अब चयनकर्ताओं पर 22 अगस्त से क्वींसलैंड राज्य के मैकाय में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम में बदलाव करने का काफी दबाव होगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

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हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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