ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक शतक लगाने के बाद क्या बोले तंजीद? कहा- वे अलग तरह से पेश आए और मैंने...
तंजीद हसन तमीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने के बाद खुशी जाहिर की है। साथ ही कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी जताई है और कहा है कि हमें और बेहतर खेल दिखाना होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट और अपनी बल्लेबाजी के बारे में भी बात की है।
बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में ऐतिहासिक शतक जड़ने के बाद बांग्लादेशी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अलग तरह से पेश आए और मैंने बस अपना सामान्य खेल खेलना जारी रखा। उन्होंने विकेट और परिस्थितियों पर भी बात की। बताया कि बल्लेबाजी के लिए यह विकेट पहले दिन की तुलना में बेहतर हुआ है और अगले दिनों में और भी बेहतर होता जाएगा। कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी जताई है।
शतक बनाना खास, वे अलग पेश आए, मैं सामान्य खेला
ऑस्ट्रलिया की सरजमीं पर पहली बार किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा शतक जड़ने के कारनामे के बाद तंजीद ने खुशी जाहिर की। अपने देश के लिए टेस्ट शतक बनाने पर बात करते हुए तंजीद हसन तमीम ने कहा "यहां खेलना एक शानदार अवसर है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि यह पहली बार है जब मैं यहां टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरा सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है। और शतक बनाना, यह मेरे लिए बहुत खास है।" अपनी पारी को आगे बढ़ाने और आक्रामकता पर नियंत्रण रखने के सवाल पर उन्होंने कहा- "मुझे लगता है कि टीम को जिस चीज की जरूरत थी, मैं उसी के अनुसार खेलने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है कि विकेट अच्छा था। वे मेरे सामने अलग तरह से आए और मैं सामान्य क्रिकेट खेलने और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था।"
अभी और बेहतर खेलना होगा, विकेट अच्छा है
ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण और उनके अनुभव के बारे में जब सवाल किया गया तब तंजीद ने कहा "मैंने बस गेंद को देखा और उसी के अनुसार खेला। और मैं ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, बस शांत रहा और उन्होंने जो गेंद फेंकी और जो योजना बनाई, उसी के अनुसार खेला। मैंने बस वही गेंद खेली।" विकेट के बारे में बात करते हुए तंजीद ने कहा- "मुझे लगता है कि विकेट पहले दिन की तुलना में काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि यह और बेहतर होता जाएगा। इस विकेट पर, अगर हम सामान्य क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, तो यह हमारे लिए बेहतर होगा। ड्रेसिंग रूम के बारे में और क्या उन्हें लगने लगा है कि कुछ बड़ा संभव है? के सवाल पर तंजीद बोले- "हां, मुझे लगता है, लेकिन हमें इन दो सत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और अगर हम इसमें अच्छा खेलते हैं, तो यह हमारी टीम के लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर, यह चौथा मौका है और 2006 के बाद पहली बार है जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पारी में तीन बार 50 से अधिक रनों की साझेदारी दर्ज की है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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