रिकी पोंटिंग का ऑस्ट्रेलिया की हार से पारा हुई हाई, खिलाड़ियों को बाहर करने की दी सलाह

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि अब टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देने का सही समय आ गया है। उन्होंने ओपनर और नंबर तीन पर विकल्प आजमाने की सलाह दी है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हराया। इस हार के साथ टीम की जमकर आलोचना हो रही है। पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा है कि अब टीम में बदलाव जरूरी हो गया है। उनका मानना है कि नए खिलाड़ियों को मौका देने का समय आ गया है। बांग्लादेश ने रविवार को डार्विन में दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम को धूल चटा दी। शांतो की टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार जीत हासिल की है, जबकि उसकी 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के खिलाफ कुल दूसरी जीत है।

रिकी पोंटिंग ने नए खिलाड़ियों को मौका देने की सलाह रिकी पोंटिंग ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि अब टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बतौर कप्तान या खिलाड़ी वह बदलाव के पक्ष में नहीं और टीम को एक साथ रखना चाहते हैं लेकिन मुश्किल समय आने पर किसी को बाहर करना होता है। सलामी बल्लेबाज और नंबर तीन पर नए खिलाड़ियों को आजमाने की ओर इशारा किया है। रिकी पोंटिंग ने चैनल 7 से बातचीत में कहा, ''मुझे लगता है कि समय आ गया है कि उनको बदलाव करने होंगे। मैं पिछले साल के अंत में कह चुका था कि कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए टीम को फिर से बनाने का यही आदर्श समय था। कप्तान या खिलाड़ी के रूप में मैं बदलाव चाहने वाला आखिरी रहूंगा। मैं हमेशा समूह (टीम) को एक साथ बांधकर रखना चाहता था इसलिए स्थिति इतनी खराब हो जानी चाहिए कि मैं कहूं कि किसी को टीम से बाहर कर देना चाहिए।''

उन्होंने आगे कहा, ''सलामी बल्लेबाज और तीसरे नंबर पर नए खिलाड़ियों को लाने से वो ज्यादा कुछ खोने वाले नहीं थे या बहुत कम खोते।'' बांग्लादेश की पहली पारी में महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाने वाले मेहदी हसन मिराज ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर उसे 284 रन पर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया केवल 56 रन की बढ़त ही हासिल कर पाया।