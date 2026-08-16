Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शर्मनाक हार के साथ ग्रेग चैपल के क्लब में पहुंचे कमिंस, 45 साल में पहली बार हुआ ऐसा

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कप्तान बन गए हैं, जोकि दो अलग-अलग एशियाई टीमों के खिलाफ घरेलू टेस्ट गंवा चुके हैं। इससे पहले ग्रेग चैपल के नाम ये रिकॉर्ड था।

Australia's captain Pat Cummins
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लंबे समय बाद एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने रविवार को पहले टेस्ट मैच में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर एक टीम को नौ विकेट से हरा दिया। चार दिन तक चले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम दो बार ऑलआउट हुई, जबकि उसके गेंदबाज सिर्फ 11 विकेट ही हासिल कर सके। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू सरजमीं पर बांग्लादेश के खिलाफ ये पहली हार है, इसके साथ ही पैट कमिंस के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह ग्रेग चैपल के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग एशियाई टीमों के खिलाफ घरेलू टेस्ट हारे हैं।

ये भी पढ़ें:पोंटिंग का ऑस्ट्रेलिया की हार से पारा हाई, खिलाड़ियों को बाहर करने की दी सलाह

ग्रेग चैपल के क्लब में कमिस की हुई एंट्री

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को नौ विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसी के साथ बंगलादेश ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बंगलादेश की पहली टेस्ट जीत है। बंगलादेश ने टेस्ट में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को हराने का कारनामा किया है। पैट कमिंस ने 2021-22 एशेज से टीम की कमान संभाली है और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। वह बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बन गए हैं, जोकि दो अलग-अलग एशियाई टीमों के खिलाफ घरेलू टेस्ट गंवाए हों। इससे पहले ग्रेग चैपल की टीम के साथ ऐसा हुआ था। ग्रेग चैपल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 1977 में और फिर 1981 में मैच गंवाया था और फिर भारत के खिलाफ 1981 में भी टीम हारी थी। वहीं कमिस की कप्तानी में टीम नवंबर 2024 में भारत के खिलाफ और अब बांग्लादेश से हारे हैं।

बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार उसके 149 साल के टेस्ट इतिहास में घर पर हुई सबसे अपमानजनक पराजय में से एक है। इससे अब चयनकर्ताओं पर 22 अगस्त से क्वींसलैंड राज्य के मैकाय में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम में बदलाव करने का काफी दबाव होगा। यह जीत बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा पल है, खासकर ऐसे साल में जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, मार्च के बाद से उन्होंने काफी जीत हासिल की हैं, और यह बड़ी टेस्ट जीत उसी का नतीजा है।

ये भी पढ़ें:देवदत्त ने 167 रन बनाकर हासिल की बड़ी उपलब्धि, द्रविड़-पुजारा के क्लब में पहुंचे

ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में केवल 198 रन ही बना सका, जिसमें स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। इसके बाद बांग्लादेश ने पिच के सपाट होने का फायदा उठाते हुए 426 रन बनाए और 228 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। ग्रीन के शानदार शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के खराब प्रदर्शन से नहीं उभर पाया। इस तरह से बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इससे पहले उसने 2017 में ढाका में ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Australia Cricket Team Bangladesh Cricket Team Pat Cummins
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।