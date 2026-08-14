'ये बांग्लादेश नहीं है,' मिचेल स्टार्क ने खोया आपा, मेहदी हसन को दिखाई उंगली
मिचेल स्टार्क और मेहदी हसन मिराज के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन विकेट के बीच दौड़ने को लेकर बहस हुई, जहां अंपायर ने आकर बीच बचाव किया।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के बीच शुक्रवार को पहले टेस्ट मैच के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को काफी परेशान किया। लंबे स्पेल करने के असर गेंदबाजों पर दिख रहा था। तेज गेंदबाज स्टार्क बांग्लादेश की पारी के दौरान अपना आपा खोते नजर आए और मेहदी हसन मिराज को बेवजह धमकी देते हुए दिखे। हालांकि अंपायर ने मामले को शांत कराया। बांग्लादेश की टीम पहले मैच में मजबूत स्थिति में है। टीम ने 6 विकेट खोकर 351 रन बना लिए हैं और 153 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है।
मिचेल स्टार्क ने खोया आपा
बांग्लादेश की पारी के 103वें ओवर में स्टार्क और मिराज आमने-सामने थे। दरअसल स्टार्क की गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने एक रन चुराया और इस दौरान वह विकेट के बीच से दौड़ रहे थे और स्टार्क से भी भिड़ने से बचे। हालांकि स्टार्क अपने आप पर काबू नहीं रख सके और बांग्लादेशी बल्लेबाज को जमकर सुनाया। स्टंप माइक पर रिकॉर्ड बातचीत के दौरान स्टार्क ने कहा, ''ये मेरा फॉलो थ्रू है और तुम्हारा नहीं है। विकेट से हटो। ये बांग्लादेश नहीं है।'' क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घटना का वीडियो शेयर किया है। ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना मेहदी के पास गए और घटना को लेकर उन्हें चेतावनी देते नजर आए। हसन ने बताया कि वह गेंद देख रहा था और स्टार्क को अपने रास्ते में नहीं देखा।
बांग्लादेश ने बनाई बढ़त
तंजीद हसन के करियर के पहले शतक की मदद से बांग्लादेश ने शुक्रवार को दो मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन स्टंप तक छह विकेट पर 351 रन बनाकर शीर्ष रैंकिंग पर काबिज ऑस्ट्रेलिया पर 153 रन की बढ़त हासिल कर ली। तंजीद ने नाथन लायन की गेंद पर एक रन लेकर 188 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि धैर्यपूर्ण और जुझारू पारी खेलने के बाद वह केवल एक और रन जोड़ सके। इसके बाद उन्होंने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर की गेंद को हवा में खेल दिया और लांग-ऑफ पर मिचेल स्टार्क ने उनका कैच लपक लिया। तंजीद ने दो अहम साझेदारियां करके बांग्लादेश की पारी को बढ़त दिलाने में मदद की। उन्होंने मोमिनुल हक (49) के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन और कप्तान नजमुल हुसैन शांटो के साथ तीसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़े। शांटो ने 126 गेंदों में 84 रन बनाए, लेकिन दूसरी नयी गेंद लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चार ओवर में तीन विकेट लेकर मैच में वापसी की कोशिश की।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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