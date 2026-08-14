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'ये बांग्लादेश नहीं है,' मिचेल स्टार्क ने खोया आपा, मेहदी हसन को दिखाई उंगली

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मिचेल स्टार्क और मेहदी हसन मिराज के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन विकेट के बीच दौड़ने को लेकर बहस हुई, जहां अंपायर ने आकर बीच बचाव किया।

Australia's Mitchell Starc
मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज के बीच शुक्रवार को पहले टेस्ट मैच के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को काफी परेशान किया। लंबे स्पेल करने के असर गेंदबाजों पर दिख रहा था। तेज गेंदबाज स्टार्क बांग्लादेश की पारी के दौरान अपना आपा खोते नजर आए और मेहदी हसन मिराज को बेवजह धमकी देते हुए दिखे। हालांकि अंपायर ने मामले को शांत कराया। बांग्लादेश की टीम पहले मैच में मजबूत स्थिति में है। टीम ने 6 विकेट खोकर 351 रन बना लिए हैं और 153 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है।

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मिचेल स्टार्क ने खोया आपा

बांग्लादेश की पारी के 103वें ओवर में स्टार्क और मिराज आमने-सामने थे। दरअसल स्टार्क की गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने एक रन चुराया और इस दौरान वह विकेट के बीच से दौड़ रहे थे और स्टार्क से भी भिड़ने से बचे। हालांकि स्टार्क अपने आप पर काबू नहीं रख सके और बांग्लादेशी बल्लेबाज को जमकर सुनाया। स्टंप माइक पर रिकॉर्ड बातचीत के दौरान स्टार्क ने कहा, ''ये मेरा फॉलो थ्रू है और तुम्हारा नहीं है। विकेट से हटो। ये बांग्लादेश नहीं है।'' क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घटना का वीडियो शेयर किया है। ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना मेहदी के पास गए और घटना को लेकर उन्हें चेतावनी देते नजर आए। हसन ने बताया कि वह गेंद देख रहा था और स्टार्क को अपने रास्ते में नहीं देखा।

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बांग्लादेश ने बनाई बढ़त

तंजीद हसन के करियर के पहले शतक की मदद से बांग्लादेश ने शुक्रवार को दो मैच की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन स्टंप तक छह विकेट पर 351 रन बनाकर शीर्ष रैंकिंग पर काबिज ऑस्ट्रेलिया पर 153 रन की बढ़त हासिल कर ली। तंजीद ने नाथन लायन की गेंद पर एक रन लेकर 188 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि धैर्यपूर्ण और जुझारू पारी खेलने के बाद वह केवल एक और रन जोड़ सके। इसके बाद उन्होंने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर की गेंद को हवा में खेल दिया और लांग-ऑफ पर मिचेल स्टार्क ने उनका कैच लपक लिया। तंजीद ने दो अहम साझेदारियां करके बांग्लादेश की पारी को बढ़त दिलाने में मदद की। उन्होंने मोमिनुल हक (49) के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन और कप्तान नजमुल हुसैन शांटो के साथ तीसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़े। शांटो ने 126 गेंदों में 84 रन बनाए, लेकिन दूसरी नयी गेंद लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चार ओवर में तीन विकेट लेकर मैच में वापसी की कोशिश की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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