AUS vs BAN LIVE Score: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को घेरा, 61 रन पर गिरे 3 विकेट

AUS vs BAN LIVE Score 1st Test- ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जा रहा है। मार्नस लाबुशेन के रूप में ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा है।

AUS vs BAN LIVE Score 1st Test- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मेजबान टीम के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। Australia vs Bangladesh LIVE Scorecard आप नीचे देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरी है। पेस अटैक में कप्तान पैट कमिंस के साथ मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन मौजूद हैं। टीम में दो ऑलराउंडर्स कैमरन ग्रीन और ब्यू वेबस्टर भी मौजूद हैं। बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और ट्रैविस हेड जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं।

जेक वेदराल्ड और ट्रैविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को दमदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 45 रन जोड़े। हसन महमूद के 12वें ओवर में जेक वेदराल्ड 23 के निजी स्कोर पर आउट हुए। ट्रैविस हेड इसके बाद 22 के निजी स्कोर पर बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया को 52 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। लाबुशेन भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए, 61 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा।

स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन इस समय क्रीज पर हैं।

Australia vs Bangladesh LIVE Scorecard

AUS 61/3

वहीं मेहमान टीम बांग्लादेश 23 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर टेस्ट सीरीज खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, यह टेस्ट क्रिकेट में 12 महीने के बड़े दौर की शुरुआत है - जिसमें अगले साल की शुरुआत में भारत में होने वाली पांच मैचों की अहम सीरीज़ भी शामिल है - जहाँ उन्हें लगभग 20 टेस्ट खेलने हैं, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स दांव पर लगे हैं। खास बात यह है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त "बिग फोर" बॉलिंग अटैक की वापसी हो रही है, जो लगभग एक साल में पहली बार एक साथ खेल रहे हैं।

बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में एक प्रैक्टिस मैच भी खेला था, जो वह तीन दिन के अंदर ही हार गए। पहली पारी में तो मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया। मेहदी हसन मिराज ने शतक भी जड़ा, मगर दूसरी पारी में उन्होंने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश की टीम 54 रनों पर ही सिमट गई। इस खराब परफॉर्मेंस का असर जरूर उनके आत्मविश्वास पर पड़ा होगा। अब देखना होगा कि इस टेस्ट सीरीज के दौरान उनके बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तीखी विकेटों पर कैसा रहता है।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश प्लेइंग XI बांग्लादेश (प्लेइंग XI): शादमान इस्लाम, तंज़ीद हसन तमीम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), लिटन दास (विकेट कीपर), मुशफिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, एबादोत हुसैन