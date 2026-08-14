AUS vs BAN Live Score, Day 2: बांग्लादेश का बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया पर हासिल की बढ़त; तंजीद हसन ने शतक के करीब

AUS vs BAN Live Cricket Score- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट डार्विन में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल कर ली है। तंजीद हसन शतक के करीब हैं।

AUS vs BAN Live Cricket Score- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर ढेर करने के बाद दूसरे दिन भी बांग्लादेश का दबदबा जारी है। पैट कमिंस ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। हालांकि उनका यह फैसला टीम पर भारी पड़ा। स्टीव स्मिथ की 71 रनों की पारी के दम पर ही ऑस्ट्रेलिया 198 के स्कोर तक पहुंच पाई। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 25 रन तक का आंकड़ा नहीं छू पाया। दूसरे दिन बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया पर लीड हासिल करने के बेहद नजदीक है। वहीं तंजीद हसन भी शतक की तरफ धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कंधे झुके नजर आ रहे हैं।

बांग्लादेश ने 55वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा छूकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त हासिल कर ली है।

Australia vs Bangladesh Scorecard AUS 198

BAN 201/2

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले टेस्ट के शुरूआती दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पहली पारी में 198 रन पर समेट दिया जिसमें हसन महमूद ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर छह विकेट हासिल किए। इसके बाद बांग्लादेश के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने स्टंप तक एक विकेट पर 96 रन बना लिए जिससे वह पहली पारी के हिसाब से केवल 102 रन से ही पीछे है।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे। लेकिन हसन ने लगातार सटीक लाइन एवं लेंथ से गेंदबाजी करते हुए अपने छठे और सातवें ओवर में सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड (23 रन) और ट्रेविस हेड (22 रन) को आउट कर दिया।

इसके बाद हसन, तास्किन अहमद (55 रन देकर दो विकेट) और इबादत हुसैन (39 रन देकर दो विकेट) ने पहले दो सत्रों में शानदार अनुशासित गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। सिर्फ स्टीव स्मिथ ही संघर्ष करते हुए 71 रन बना सके।

ऑस्ट्रेलिया ने नौवें विकेट के रूप में स्मिथ का विकेट गंवाया। उन्होंने हसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर लिटन दास ने उनका कैच लपक लिया। स्मिथ की पारी में सात चौके और एक छक्का शामिल था।

AUS vs BAN प्लेइंग XI ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI- जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड