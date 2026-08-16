ऑस्ट्रेलिया को हराने पर बांग्लादेशी कप्तान शांतो का आया रिएक्शन, कहा- खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व है

बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतो ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत को शानदार बताया है। उन्होंने कहा है कि टीम अब सिर्फ स्पिनरों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि तेज गेंदबाज भी दिलचस्पी दिखा रहे।

बांग्लादेश टेस्ट टीम के कप्तान नजमुल शांतो ने रविवार को कहा कि मुझे स्वयं और अपनी टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व है। हमने स्पिन पर निर्भर रहने के बजाय तेज गेंदबाजों को तैयार किया यह इस प्रारूप में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा बदलाव रहा। बांग्लादेश ने रविवार को दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ही नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। यह उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर पहली और कुल मिलाकर दूसरी जीत है।

बांग्लादेश की पहली पारी में महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाने वाले मेहदी हसन मिराज ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर उसे 284 रन पर आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया केवल 56 रन की बढ़त ही हासिल कर पाया। बांग्लादेश ने 14.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

यह सबसे बड़ा बदलाव है पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी धरती पर पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद नजमुल हुसैन शांतो ने कहा, " मैं बहुत खुश हूं, खुद पर और लड़कों के खेल पर गर्व है। हमने बहुत मेहनत की है। केवल स्पिन पर निर्भर रहने के बजाय तेज गेंदबाजों को तैयार करने की सोच टेस्ट प्रारुप में बांग्लादेश के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है। पहले, पांच साल पहले, तेज गेंदबाज टेस्ट नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और वे टेस्ट फॉर्मेट को अहमियत दे रहे हैं। वे खेलना चाहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, वर्ल्ड-क्लास बनना चाहते हैं। अब उनकी सोच यही है।"

उन्होंने कहा, " मुशफिकुर और मोमिनुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने उन्हें ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है। तंजिद सफेद गेंद खेल में आक्रामक खेलते हैं, लेकिन इस टेस्ट में वह शांत रहे और गेंद की मेरिट के हिसाब से शॉट खेले। टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर हम चाहते हैं कि वह असरदार खेलें और उन्होंने ऐसा किया।"

गेंदबाजों ने सब्र से काम लिया एक अन्य सवाल क्या यह बांग्लादेश के लिए सबसे शानदार पल है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रारुप में बांग्लादेश के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। आगे चलकर, हम भविष्य में कुछ खास करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। हमें पांच दिन अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, और मैं वही बात दोहराऊंगा। अगर हम सेशन-दर-सेशन खेलें, अगर लोअर ऑर्डर भी योगदान देता रहे, तो यही सब जरूरी है।