AUS Vs BAN: तंजीद हसन तमीम ने जड़ा अपने करियर का पहला टेस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गेंदबाजों के छुड़ाए पसीने
Aus vs Ban 1st test match: बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर यह कारनामा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है।
Aus vs Ban 1st test match: इधर भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका से दो मैचों की सीरीज की तैयारियों में जुटी है, उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज दूसरा दिन है, जहां बांग्लादेश की टीम ने मेजबानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने यह शतक ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर जड़ा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। इसी के साथ तंजीद ने इतिहास के सुनहरे अक्षरों में भी अपना नाम दर्ज करा दिया है। वे बांग्लादेश के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर शतक लगाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कोई भी बांग्लादेशी टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं जड़ सका था। तंजीम हसन तमीम नॉथन लियोन का शिकार बने। उन्हें मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट होना पड़ा। आउट होने से पहले उन्होंने 101 रन बनाए। 197 गेंदों का सामना करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उन्होंने धैर्य दिखाया और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।
ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश मैच का अब तक का हाल
मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और कंगारुओं की पूरी टीम बांग्लादेश के गेंदबाजों के आगे सिर्फ 53 ओवर ही टिक सकी। पहली पारी में कंगारू 198 रनों के स्कोर पर ढेर हो गए। इसके जवाब में बांग्लादेश ने अच्छी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए 36 और दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी हुई। तीसरे विकेट के लिए शांतो और तंजीद के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई। बांग्लादेश ने 2 विकेट के नुकसान पर ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बढ़त हासिल कर ली थी, अब उसका तीसरा विकेट गिरा है।
ऑस्ट्रेलिया टीम प्लेइंग XI
जेक वेदरल्ड , ट्रैविस हेड , मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ , कैमरन ग्रीन , एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर , पैट कमिंस (कप्तान) , मिशेल स्टार्क , नाथन लियोन , जोश हेजलवुड
बेंच
स्कॉट बोलैंड , जोश इंग्लिस।
बांग्लादेश टीम प्लेइंग XI
शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम , मोमिनुल हक , नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान) , लिटन दास (विकेटकीपर ), मुशफिकुर रहीम , मेहदी हसन मिराज , ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद , हसन महमूद , इबादोत हुसैन
बेंच
सौम्या सरकार , अमित हसन , खालिद अहमद , जैकर अली , मुसफिक हसन
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।