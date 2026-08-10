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टीम इंडिया का ‘इकबाल’ आकिब नबी, जब पिता ने मान लिया था ‘खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब’

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका टेस्ट सिरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए आकिब नबी की कहानी बेहद दिलचस्प है। काफी हद तक ‘इकबाल’ फिल्म की तरह। आइए जानते हैं कैसे एक बार को तो पिता बन गए थे विलेन…

Auqib Nabi
रणजी ट्रॉफी में धमाल मचा चुके हैं आकिब नबी।

भारतीय टीम में शामिल किए गए आकिब नबी अपनी तेज गेंदबाजी से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में विकेटों का अंबार लगाने के बाद अब उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली है। लेकिन क्या आपको पता है आकिब नबी के करियर में एक दौर ऐसा आया था जब उनके पिता ने क्रिकेट की जगह पढ़ाई को तवज्जो देने की बात कही थी। जीहां, बिल्कुल फिल्म ‘इकबाल’ की तरह। फर्क बस इतना है कि इकबाल फिल्म में इकबाल बने श्रेयस तलपड़े के पिता चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट खेलने की जगह, खेतों में काम करे। वहीं, आकिब नबी के पिता चाहते थे कि उनका बेटा तेज गेंदबाजी के लिए कैंप में जाने के बजाए, 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर फोकस करे। क्या है यह पूरी कहानी और फिर कैसे आकिब नबी बन गए इंडिया के प्रॉमिसिंग पेसर, आइए जानते हैं...

आइडल से मुलाकात का सपना

यह बात करीब 13 साल पुरानी है। बीसीसीआई ने चेन्नई में तेज गेंदबाजी का कैंप लगाया था। इसमें बतौर मेंटॉर आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा। उस वक्त जम्मू कश्मीर में क्लब क्रिकेट खेल रहे आकिब नबी को भी इस कैंप में शामिल होने का मौका मिला था। नबी का उत्साह सातवें आसमान पर था। ग्लेन मैक्ग्रा जैसे पेस बॉलिंग आइकॉन से मिलने की खुशी में उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। लेकिन सपनों की राह इतनी आसान कहां होती है?

किसने लगाया सपनों पर ब्रेक

आकिब नबी के सपनों पर भी ब्रेक लग चुका था। यह ब्रेक लगाने वाला कोई और नहीं, खुद उनके पिता थे। असल में नबी के पिता, गुलाम नबी डार, एक स्कूल टीचर हैं। जिस वक्त बीसीसीआई का यह कैंप लग रहा था, उन्हीं दिनों नबी के 12वीं के बोर्ड एग्जाम होने वाले थे। ऐसे में गुलाम साहब को लगा कि लड़का ‘खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब।’ उन्होंने मान रखा था कि ‘पढ़ेगा-लिखेगा तभी बनेगा नवाब’। सो, आकिब नबी को फरमान सुना दिया गया। साहबजादे, कैंप-वैंप छोड़िए। बोर्ड के इम्तिहान सिर पर हैं, उनकी तैयारी कीजिए।

अपने दोस्त और क्लब के पहले कप्तान जुनैद के साथ आकिब।

फिर होती है दोस्त की एंट्री

हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब पिता विलेन बनते हैं तो हीरो को उसका दोस्त ही बचाता है। आकिब नबी के केस में भी ऐसा ही हुआ। पिता गुलाम डार साहब तो अड़े हुए थे। अजी छोड़िए, कहां क्रिकेट। पढ़ाई खराब हो जाएगी। लेकिन आकिब नबी के जिगरी दोस्त, उनके पहले क्लब कैप्टन जुबैर ने ठान लिया था कि दोस्त को मंजिल तक पहुंचाना है। इसके बाद जुबैर जुट गए आकिब के पिता को मनाने में। उन्होंने गुलाम साहब को समझाया कि उनके बेटे के लिए यह कैंप कितना मायने रखता है। बहरहाल, आकिब के पिता मान तो गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था।

लेकिन पिता ने रख दी शर्त

जुबैर के मुताबिक गुलाम डार मान तो गए कि अपने बेटे को क्रिकेट कैंप में जाने देंगे। आकिब को आइकॉन पेसर ग्लेन मैक्ग्रा के सामने परफॉर्मेंस करने का सपना पूरा करने देंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी शर्त रख दी। यह शर्त थी, आकिब ट्रेन से यात्रा नहीं करेंगे। वह श्रीनगर से चेन्नई जाएंगे, लेकिन हवाई जहाज पर सवार होकर। इस शर्त में सबसे बड़ी बाधा थी, रुपयों का इंतजाम। लेकिन आकिब के पिता ने उन्हें कैंप में शामिल होने की इजाजत ही नहीं दी। बल्कि उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उधार वगैरह लेकर 10 हजार रुपयों का बंदोबस्त भी किया, ताकि बेटा चेन्नई सही-सलामत पहुंच जाए।

दोस्त जुबैर से कैसे हुई मुलाकात

जम्मू-कश्मीर का छोटा सा जिला है बारामूला। यहां पर एक छोटा सा गांव है, शीरी। इसी गांव से आते हैं आकिब नबी। जुबैर, आकिब के साथ अपनी पहली मुलाकात का एक किस्सा बताते हैं। उस वक्त नबी करीब 14 साल के थे। आकिब और जुबैर की टीम के बीच मैच खेला गया था। इसमें आकिब ने जबर्दस्त गेंदबाजी की और अपनी टीम को जिता दिया था। मैच के बाद जुबैर ने आकिब से पूछा कि क्या वह उनके क्लब की तरफ से खेलना पसंद करेंगे? इसके जवाब में आकिब ने जो कहा, उससे जुबैर हंस पड़े। असल में आकिब ने जुबैर से उलटे पूछ लिया कि क्या मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे? यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो गई।

आज टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए नबी के पास कभी स्पाइक्स वाले जूते तक नहीं थे।

तब स्पाइक्स वाले जूते तक नहीं थे

आकिब के टर्फ पिच पर पहली बार गेंदबाजी का किस्सा भी कम रोचक नहीं है। जुबैर बताते हैं कि उस वक्त, कश्मीर में सिर्फ एक टर्फ विकेट हुआ करती थी। यह विकेट श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में थी। जुबैर के मुताबिक उस मैदान में हमारा एक जिला स्तरीय मैच होना था। जब सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंचे तो आकिब ने जुबैर से बताया कि भाई मैं यह सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया कि मुझे शेर-ए-कश्मीर मैदान में मैच खेलना है। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जैसे ही आकिब ने पहली गेंद डाली, वह बुरी तरह से फिसल गए। उस वक्त टीम के बाकी खिलाड़ियों का ध्यान आकिब के जूतों पर गया। असल में उन्होंने स्पाइक्स की जगह, स्नीकर्स पहन रखे थे। जुबैर बताते हैं कि इसके बाद टीम के एक अन्य सीनियर गेंदबाज अपना ओवर खत्म करने के बाद आकिब को अपने स्पाइक्स वाले जूते देते। आकिब उसे पहनकर अपना ओवर पूरा करते और ओवर के बाद उतारकर उसे सीनियर को दे देते।

आकिब को निखारने वाले बड़े नाम

आकिब नबी को निखारने में दो बड़े नाम हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के पूर्व क्रिकेटर परवेज रसूल और दूसरे टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान। असल में यह इरफान ही थे, जिन्होंने पहली बार आकिब नबी के टैलेंट को पहचाना था। साल 2018 में श्रीनगर में हुए ट्रायल के दौरान इरफान उनसे काफी प्रभावित हुए थे। बाद में उन्होंने आकिब को मेंटॉर भी किया। इरफान कहते हैं कि आकिब नबी की सबसे बड़ी ताकत तेज रफ्तार नहीं। बल्कि उसकी ताकत है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को डिफेंसिव खेलने पर मजबूर करते हुए उनसे गलती कराना।

रणजी से नेशनल तक

बता दें कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को टीम में पहली बार शामिल किया गया है। 29 साल के नबी ने रणजी ट्रॉफी के दो शानदार सीजन के दम पर सीनियर टीम में जगह बनाई है। उन्होंने इस दौरान कुल 104 विकेट लिए, जिसमें 2025-26 सीजन के 60 विकेट भी शामिल हैं। इस सीजन में उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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