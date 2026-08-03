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BCCI ने कर दिया जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान, रणजी ट्रॉफी के किंग को दी टेस्ट टीम में जगह

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BCCI ने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को भारत की टेस्ट टीम में जगह दी गई है। बुमराह चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हैं।

Auqib Nabi
आकिब नबी इंडिया ए टीम के साथ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। बुमराह चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सिलेक्शन कमिटी ने भारतीय टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले एक नए खिलाड़ी को टीम में जगह दी है। पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को भारत की टेस्ट टीम में बुमराह की जगह शामिल किया गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि आकिब नबी डार हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट में कोहराम मचाए हुए थे।

जसप्रीत बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान बाएं घुटने में लगी चोट से वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मेंस सिलेक्शन कमिटी ने बुमराह की जगह आकिब नबी को चुना है। जम्मू और कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को पहली बार सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया है। वे अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा तैयारियों के लिहाज से थे, लेकिन मुख्य टीम में शामिल नहीं किए गए थे।

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पिछले रणजी सीजन में चटकाए थे 60 विकेट

बीसीसीआई ने ही जानकारी दी है कि आकिब नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेट लिए हैं, जिसमें 2025-26 कैंपेन में 60 विकेट शामिल हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई। वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया A टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी।

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*फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर

बुमराह की जगह भले ही आकिब नबी को मौका मिला है, लेकिन कम से कम पहले मैच में उनके खेलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहले से ही मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ा को तीन तेज गेंदबाजों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, बराड़ की जगह उन्हें भी मौका मिल सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग करता है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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