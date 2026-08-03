BCCI ने कर दिया जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान, रणजी ट्रॉफी के किंग को दी टेस्ट टीम में जगह
BCCI ने जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को भारत की टेस्ट टीम में जगह दी गई है। बुमराह चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया। बुमराह चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। सिलेक्शन कमिटी ने भारतीय टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले एक नए खिलाड़ी को टीम में जगह दी है। पिछले रणजी ट्रॉफी के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज को भारत की टेस्ट टीम में बुमराह की जगह शामिल किया गया है। ये कोई और नहीं, बल्कि आकिब नबी डार हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट में कोहराम मचाए हुए थे।
जसप्रीत बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान बाएं घुटने में लगी चोट से वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मेंस सिलेक्शन कमिटी ने बुमराह की जगह आकिब नबी को चुना है। जम्मू और कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को पहली बार सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया है। वे अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा तैयारियों के लिहाज से थे, लेकिन मुख्य टीम में शामिल नहीं किए गए थे।
पिछले रणजी सीजन में चटकाए थे 60 विकेट
बीसीसीआई ने ही जानकारी दी है कि आकिब नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में 104 विकेट लिए हैं, जिसमें 2025-26 कैंपेन में 60 विकेट शामिल हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई। वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया A टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट लिए थे।
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी।
*फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर
बुमराह की जगह भले ही आकिब नबी को मौका मिला है, लेकिन कम से कम पहले मैच में उनके खेलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहले से ही मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ा को तीन तेज गेंदबाजों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, बराड़ की जगह उन्हें भी मौका मिल सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग करता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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