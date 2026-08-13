'कड़ी मेहनत का फल मिलता ही है', भारतीय टीम में चयन पर खुलकर बोले आकिब नबी; BCCI ने शेयर किया वीडियो

आकिब नबी ने कहा है कि रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय टीम ने उनका चयन होगा। अब मौका मिलने पर वह खुश हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच हाल ही में तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला गया था, जहां पर भारत ने दमदार जीत हासिल की। हालांकि आगामी सीरीज से पहले भारतीय टीम खिलाड़ियों के चोटों से परेशान है। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर चुके आकिब नबी को मौका मिला है। वहीं इस सीरीज के लिए सारांश जैन को पहली बार मौका मिला है। बीसीसीआई ने गुरुवार को दोनों खिलाड़ियों के बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है।

आकिब को बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मौके की थी उम्मीद जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने कहा है कि 2025-26 रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय टीम में उनका चयन होगा। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत रणजी में उनकी टीम ट्रॉफी जीतने में सफल हुई थी। वह इस समय बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। आकिब ने पिछले दो रणजी सीजन में 104 विकेट लिए हैं। पिछले सीजन उन्होंने 60 विकेट चटकाए। इंडिया ए के श्रीलंका दौरे पर भी नबी गए थे, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 6 विकेट लिए।

बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में सारांश जैन से बातचीत में आकिब नबी ने कहा, ''हां, मुझे उम्मीद थी। लेकिन बतौर क्रिकेटर आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपका काम प्रदर्शन करना है। लोग आपको देखेंगे। मैं सोचता ता कि मुझे मौका मिलेगा।। आज या कल, मैं भारतीय टीम का हिस्सा बनूंगा। क्योंकि आप काफी साल से अच्छा कर रहे हैं। आपको कड़ी मेहनत का फल मिलता ही है। जब मैं गेंदबाजी करता था तो मेरी भी वही मानसिकता थी, मेरा काम विकेट लेना है और बाकी सब भगवान के हाथ में है।''

उन्होंने आगे कहा, ''मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे टीम में बुलाया जाता है। मेरा परिवार खुश है। ये मेरी उम्मीद से बढ़कर है। आकिब को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है। अगर वह डेब्यू करते हैं तो भारत के लिए टेस्ट में खेलने वाले नबी जम्मू और कश्मीर से पहले खिलाड़ी बनेंगे। अनुभवी जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण नबी को श्रीलंका में 15 अगस्त से शुरू होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

29 साल के नबी ने रणजी ट्रॉफी के दो शानदार सीजन के दम पर सीनियर टीम में जगह बनाई है। उन्होंने कुल 104 विकेट लिए, जिसमें 2025-26 सीजन के 60 विकेट भी शामिल हैं। इस सीजन में उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। नबी के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें श्रीलंका के हालिया दौरे के लिए इंडिया ए टीम में भी जगह मिली थी। इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने श्रीलंका ए के खिलाफ दो चार-दिवसीय मैचों में छह विकेट लिए, जिसमें पहले मैच की पहली पारी में 58 रन देकर 4 विकेट लेना भी शामिल है।