आकिब नबी की टीम इंडिया में एंट्री, न्यूजीलैंड दौरे के लिए फिर बदली भारत की वनडे टीम
आकिब नबी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले तीन मुकाबलों के लिए भी स्क्वॉड में जोड़ा गया है। प्रसिद्ध कृष्णा के सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। देखें अपडेटेड टीम-
टेन्यूजीलैंड दौरे पर चुनी गई भारतीय वनडे टीम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। इस बार तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहले तीन वनडे के लिए टीम में जोड़ा गया है। प्रसिद्ध कृष्णा के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। आकिब नबी को वनडे सीरीज के चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए पहले चुना गया था, मगर अब कृष्णा के चोटिल होने के बाद उन्हें पहले तीन वनडे मुकाबले के स्क्वॉड में भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि आकिब नबी सीरीज के सभी मैच खेल सकते हैं। बीसीसीआई ने आकिब नबी के टीम में शामिल होने की जानकारी शनिवार, 31 अक्टूबर को दी।
आकिब नबी को लेकर बीसीसीआई का अपडेट
बीसीसीआई की रिलीज के अनुसार, पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन ODI मैचों के लिए औकिब नबी को टीम में शामिल किया है। दाएं हाथ के पेसर, जो शुरू में सीरीज के चौथे और पांचवें ODI के लिए टीम में थे, ODI सीरीज की शुरुआत से भारतीय टीम का हिस्सा होंगे।
IND vs NZ अपडेटेड टीम
पहले तीन ODI मैचों के लिए भारत की अपडेटेड ODI टीम: शुभमन गिल [C], रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर [VC], केएल राहुल [WK], अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन [WK], मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ़ पहले ODI के लिए), औकिब नबी।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत की वनडे टीम: श्रेयस अय्यर [कप्तान], रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन [विकेट कीपर, उपकप्तान], अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र [विकेट कीपर], मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव
प्रसिद्ध कृष्णा समय से नहीं हो पाए फिट
बीसीसीआई ने एक दिन पहले रिलीज जारी कर बताया था, प्रसिद्ध कृष्णा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की ODI सीरीज के लिए फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थे, ODI सीरीज से बाहर हो गए हैं। दाएं हाथ के पेसर, जो हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, उन्हें मैचों के लिए तैयार होने के लिए ज़रूरी वर्कलोड बनाने के लिए और समय चाहिए होगा।
प्रसिद्ध न्यूज़ीलैंड A के खिलाफ तीसरे और आखिरी चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड में शामिल होंगे, बशर्ते वह रिटर्न टू प्ले (RTP) असेसमेंट क्लियर कर लें। इससे उन्हें मैच प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करने का मौका मिलेगा।
वहीं नीतीश रेड्डी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला ही मैच खेलेंगे। उसके बाद वह टेस्ट की तैयारियों में जुट जाएंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें