ICC को बांग्लादेश को बोल देना चाहिए कि आप आओ या फिर बाहर हो जाओ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान
अतुल वासन ने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इस तरह की चीजों को पूरी तरह से पलटने की पावर नहीं है। हालांकि, उन्होंने माना है कि अगर वेन्यू शिफ्ट होता है तो यह ICC के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने एक बड़ा दावा बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने को लेकर किया है। वासन का कहना है कि बांग्लादेश के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वह इस तरह की चीजें करे। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है फिर आईसीसी के लिए ये बुरा सपना होगा। बांग्लादेश चाहता है कि उसके टी20 विश्व कप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में आयोजित किए जाएं, क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा कारणों के चलते आईपीएल 2026 से निकाला है। हालांकि, अतुल वासन का कहना है कि भारत में सुरक्षा मुद्दा नहीं है।
एएनआई से बात करते हुए बुधवार 7 जनवरी को अतुल वासन ने कहा, "मुझे लग ही रहा था कि भाई इतना बड़ा फैसला जो है या तो बांग्लादेश सरकार ले, वो अलग बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना दम कम नहीं है कि वो एकदम से उलट पुलट कर दे। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है। इतने दिन से तैयारी चल रही है और काफी लॉजिस्टिक नाइटमेयर ICC के लिए हो जाएंगे। देखिए अगर और आप आखिर में आकर बोले कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तो यह संभव नहीं है।"
उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हवाला दिया और कहा, "अभी हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत हुई थी, लेकिन वहां कम मैच थे और वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच होते हैं और मुझे लगता है सिक्योरिटी का मुद्दा इंडिया में होने वाला नहीं है। हमारे यहां पर फूलप्रूफ सिक्योरिटी होती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने हिंदू को कप्तान बनाया है तो इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे। आपको आईसीसी के साथ मिलकर काम करना होगा।"
वासन आगे बोले, "आईसीसी के लिए अब संभव नहीं है कि एक टीम के नाराज होने पर पूरा शेड्यूल बदल दे। अगर वे चाहते हैं कि नहीं खेलेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। अब अगर ऐसे हर एक को खुश करते फिरेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बहुत आगे चली गई है। मुझे लगता है कि आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए और बोल देना चाहिए कि आप आओ या फिर बाहर हो जाओ।"
उन्होंने आगे बताया, "आपके नो-नो की वजह से बहुत टीमों को सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हु था कि न्यूजीलैंड की टीम फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंची, लेकिन वो मैच उल्टा हो गया। उनको दुबई में नहीं खेलना पड़ा। बाद में वे कराची वापस गए और मैच हार गए। एक ही दिन में बहुत ट्रेवल करना पड़ा था। ये किसी भी देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं है।"