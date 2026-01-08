Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Atul Wassan says Bangladesh Cricket Board does not have the power to completely overturn things like this
ICC को बांग्लादेश को बोल देना चाहिए कि आप आओ या फिर बाहर हो जाओ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान

ICC को बांग्लादेश को बोल देना चाहिए कि आप आओ या फिर बाहर हो जाओ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान

संक्षेप:

अतुल वासन ने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इस तरह की चीजों को पूरी तरह से पलटने की पावर नहीं है। हालांकि, उन्होंने माना है कि अगर वेन्यू शिफ्ट होता है तो यह ICC के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा।

Jan 08, 2026 08:09 am ISTVikash Gaur एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने एक बड़ा दावा बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलने को लेकर किया है। वासन का कहना है कि बांग्लादेश के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वह इस तरह की चीजें करे। उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है फिर आईसीसी के लिए ये बुरा सपना होगा। बांग्लादेश चाहता है कि उसके टी20 विश्व कप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में आयोजित किए जाएं, क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा कारणों के चलते आईपीएल 2026 से निकाला है। हालांकि, अतुल वासन का कहना है कि भारत में सुरक्षा मुद्दा नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एएनआई से बात करते हुए बुधवार 7 जनवरी को अतुल वासन ने कहा, "मुझे लग ही रहा था कि भाई इतना बड़ा फैसला जो है या तो बांग्लादेश सरकार ले, वो अलग बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना दम कम नहीं है कि वो एकदम से उलट पुलट कर दे। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है। इतने दिन से तैयारी चल रही है और काफी लॉजिस्टिक नाइटमेयर ICC के लिए हो जाएंगे। देखिए अगर और आप आखिर में आकर बोले कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तो यह संभव नहीं है।"

उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हवाला दिया और कहा, "अभी हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत हुई थी, लेकिन वहां कम मैच थे और वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच होते हैं और मुझे लगता है सिक्योरिटी का मुद्दा इंडिया में होने वाला नहीं है। हमारे यहां पर फूलप्रूफ सिक्योरिटी होती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने हिंदू को कप्तान बनाया है तो इसका ज्यादा फायदा उठाएंगे। आपको आईसीसी के साथ मिलकर काम करना होगा।"

वासन आगे बोले, "आईसीसी के लिए अब संभव नहीं है कि एक टीम के नाराज होने पर पूरा शेड्यूल बदल दे। अगर वे चाहते हैं कि नहीं खेलेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। अब अगर ऐसे हर एक को खुश करते फिरेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, बहुत आगे चली गई है। मुझे लगता है कि आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए और बोल देना चाहिए कि आप आओ या फिर बाहर हो जाओ।"

उन्होंने आगे बताया, "आपके नो-नो की वजह से बहुत टीमों को सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हु था कि न्यूजीलैंड की टीम फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंची, लेकिन वो मैच उल्टा हो गया। उनको दुबई में नहीं खेलना पड़ा। बाद में वे कराची वापस गए और मैच हार गए। एक ही दिन में बहुत ट्रेवल करना पड़ा था। ये किसी भी देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए उचित नहीं है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 Bangladesh Cricket Team BCCI अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |