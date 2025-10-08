assistant coach Ryan ten Doeschate says Sai Sudharsan has got the captain backing and the coaching staff backing फ्लॉप शुरुआत के बावजूद साई सुदर्शन को मिलेंगे मौके, रेयान ने कहा- गंभीर, गिल का है पूरा सपोर्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
assistant coach Ryan ten Doeschate says Sai Sudharsan has got the captain backing and the coaching staff backing

फ्लॉप शुरुआत के बावजूद साई सुदर्शन को मिलेंगे मौके, रेयान ने कहा- गंभीर, गिल का है पूरा सपोर्ट

रेयान टेन डोएशे ने कहा है कि साई सुदर्शन को भारतीय कोच और कप्तान का सपोर्ट मिला हुआ है और वह आने समय में वह खुद को साबित करेंगे। साई ने सात पारियों में 147 रन बनाए हैं।

Himanshu Singh BhashaWed, 8 Oct 2025 09:32 PM
फ्लॉप शुरुआत के बावजूद साई सुदर्शन को मिलेंगे मौके, रेयान ने कहा- गंभीर, गिल का है पूरा सपोर्ट

भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बुधवार को कहा भारतीय कप्तान शुभमन गिल और टीम प्रबंधन को साई सुदर्शन की टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। तमिलनाडु के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन को भारतीय टेस्ट टीम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए तैयार कर रहा है हालांकि उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। अगले हफ्ते 24 साल के होने वाले सुदर्शन ने अब तक सात पारियों में एक अर्धशतक सहित 147 रन बनाए हैं।

डोएशे ने दबाव का सामना कर रहे इस युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि उसे लगता है कि उसे हमारा समर्थन प्राप्त है, जैसे उसे कप्तान और कोचिंग स्टाफ का समर्थन प्राप्त है और हमें लगता है कि वह बहुत जल्द अपना वादा पूरा करेगा।’’ ऋषभ पंत के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने की पूरी संभावना है और दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की शानदार तकनीक और पर्याप्त रन बनाने के साथ सुदर्शन की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है।

क्या पंत की अंतिम एकादश में वापसी के बाद जुरेल को बल्लेबाजी क्रम में भेजने की संभावना सुदर्शन पर दबाव डालेगी? यह पूछने पर डोएशे ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले कहा, ‘‘मुझे लगता है कि ऐसा होगा। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमने पिछले हफ्ते दिखा दिया है कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी है। हम यह बात हमेशा से जानते थे। कभी-कभी उसे मध्यक्रम में फिट होना पड़ता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘और इसके अलावा और भी अच्छे खिलाड़ी हैं जो शीर्ष तीन या शीर्ष चार स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। शुभमन ने फिलहाल चौथे स्थान पर जगह बना ली है।’’ डोएशे ने कहा, ‘‘तो साई को इस बात का एहसास है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरह की प्रतिस्पर्धा की उम्मीद नहीं करते हैं तो आप भारत में क्रिकेट में करियर बना सकते हैं। यह बिल्कुल असंभव है और हम जानते हैं कि इससे निपटना काफी मुश्किल है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मैं कहता हूं उसे मैदान पर जाकर उतने रन बनाने होंगे जितने हमें लगता है कि वह बनाने की क्षमता रखता है।’’ उन्हें लगता है कि सुदर्शन को पता है कि उसकी स्थिति क्या है। डोएशे ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह किसी भ्रम में नहीं है और वह इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता कि इस माहौल में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपने करुण नायर को इंग्लैंड में चार टेस्ट मैच खेलते हुए देखा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कई अच्छे खिलाड़ी हैं जो उस स्थान पर कब्जा करने वाले के पीछे पड़े रहते हैं इसलिए साई को बस खुद पर विश्वास करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमें उन पर पूरा भरोसा है इसलिए उन्हें तीसरा नंबर दिया गया।’’ साई ने शॉर्ट गेंद को खेलते हुए रणनीतिक गलती की और पगबाधा आउट करार दिए गए लेकिन डोएशे ने संकेत दिया कि उन्हें पर्याप्त मैच खेलने को मिलेंगे और कोचिंग स्टाफ उनके फॉर्म को लेकर घबराया हुआ नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से कोई घबराहट या चिंता की बात नहीं है, खासकर एक विजेता टीम में, आप इससे निपट सकते हैं।’’ डोएशे ने कहा, ‘‘इस तरह की श्रृंखला में हम जानते हैं कि उसे चार मौके मिलेंगे। पहले टेस्ट मैच में उसे सिर्फ एक ही मौका मिला। अभी चिंतित होने या घबराने की जरूरत नहीं है।’’

उन्होंने यह भी बताया कि सुदर्शन को इंग्लैंड सीरीज के बाद एक और टेस्ट खेलने के लिए छह हफ्ते इंतजार करना पड़ा और आगामी मैच के बाद कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने से पहले एक महीने का अंतराल होगा।’’

डोएशे ने कहा, ‘‘आप जानते हैं कि इससे कोई मदद नहीं मिलती कि आपके पास ब्रिटेन में पांच टेस्ट मैच हैं और फिर आप अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए छह हफ्ते इंतजार करते हैं। अगले हफ्ते इस टेस्ट के बाद भी यही हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगले साढ़े तीन हफ्तों तक हमारे पास कोई टेस्ट मैच नहीं है। इसलिए लय पाने और खुद को तैयार करने के लिए मैचों की कोई श्रृंखला नहीं है। लेकिन फिर इस दौर में टेस्ट क्रिकेट की यही प्रकृति है।’’

