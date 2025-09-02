Asif Ali suddenly Retires from international cricket this had not happened for the last two years आसिफ अली ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, पिछले दो साल से नहीं हुआ था ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
आसिफ अली ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, पिछले दो साल से नहीं हुआ था ऐसा

आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 33 साल की उम्र में यह फैसला किया। उन्होंने पिछले दो साल से पाकिस्तान टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला था।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 05:51 PM
पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने टी20 एशिया कप 2025 में नजरअंदाज किए जाने के बाद यह निर्णय किया। 33 वर्षीय आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट के बारे में बताया। उन्होंने पिछले दो साल से पाकिस्तान टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला था। वह आखिरी बार पाकिस्तान की जर्सी में अक्टूबर 2023 में मैदान पर उतरे थे। आसिफ ने पाकिस्तान के लिए 21 वनडे (382 रन) और 58 T20I मैच (577 रन) खेले, जिनमें मुख्य रूप से मध्यक्रम में फिनिशर की भूमिका निभाई।

हालांकि, आसिफ ने पुष्टि की कि वह घरेलू क्रिकेट और दुनिया \भर की फ्रेंचाइजी लीगों में खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही। मैं अपार कृतज्ञता के साथ संन्यास ले रहा हूं। मैं दुनियाभर में घरेलू और लीग क्रिकेट खेलकर खेल के प्रति अपने जुनून को जारी रखूंगा।" उन्होंने अप्रैल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

आसिफ के करियर में कई यादगार कैमियो रहे। पाकिस्तान को जब टी20 वर्ल्ड कप 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ 12 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत थी तो आसिफ ने करीम जनत के आखिरी ओवर में चार छक्के जड़े। उन्होंने सिर्फ सात गेंदों पर 25 रन बनाकर एक ओवर बाकी रहते पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी थी। यह पारी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने में अहम साबित हुई। उन्होंने एक साल बाद एशिया कप में अहम कैमियो किया। उन्होंने तब भारत के खिलाफ अंतिम ओवर में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर पाकिस्तान को 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की। पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत मिली थी।

Pakistan Cricket Team
