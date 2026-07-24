एशियन गेम्स क्रिकेट का शेड्यूल हुआ जारी, इस कंडीशन पर होगा भारत-पाकिस्तान मैच

एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय मेंस टीम सीधा क्वार्टरफाइनल मैच खेलेगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुप्रतीक्षित मैच इसी शर्त पर होगा कि दोनों टीमें टॉप-4 में अपनी जगह बनाए।

एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो चुका है। भारत मेंस और विमेंस क्रिकेट दोनों में डिफेंडिंग चैंपियन है। मेंस और विमेंस टीम इस बार सीधा क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। विमेंस टीम का क्वार्टर फाइनल मैच मेजबान जापान के खिलाफ होगा, जबकि मेंस टीम का मैच किसके साथ होगा अभी यह तय नहीं है। फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले का है हालांकि इसके लिए एक शर्त है। बता दें, जपान के जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट चौथी बार शामिल हो रहा है। इससे पहले यह ग्वांगझू 2010, इंचियोन 2014 और हांग्जो 2023 में शामिल हो चुका है।

एशियन गेम्स क्रिकेट फॉमेट, वेन्यू और तारीख मेंस और विमेंस दोनों के कॉम्पिटिशन T20 फ़ॉर्मेट में खेले जाएंगे और इन्हें पूरा इंटरनेशनल स्टेटस मिलेगा। महिलाओं का टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होगा, जबकि पुरुषों का कॉम्पिटिशन 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। मैच आइची प्रीफेक्चर के कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे।

भारत को कैसे मिला सीधा क्वार्टरफाइनल का टिकट मेंस के मुकाबले में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीड किया गया है और वे सीधे क्वार्टर-फाइनल स्टेज में एंट्री करेंगे। बाकी चार जगहों का फैसला शुरुआती राउंड से होगा, जिसमें छह टीमें दो ग्रुप में बंटी होंगी।

अफगानिस्तान, जापान और नेपाल ग्रुप A में हैं, जबकि हांगकांग, चीन, मलेशिया और ओमान को ग्रुप B में रखा गया है। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें क्वार्टर-फाइनल में जाएंगी।

इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत एशियन गेम्स में सिर्फ एक बार होगी। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों टीमों को टॉप-4 यानी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी होगी। भारत बनाम पाकिस्तान मैच या तो सेमीफाइनल में होगा या फाइनल में।

विमेंस टीम भी सीधा क्वार्टर फाइनल में विमेंस टीम को भी सीड मिली है और वे क्वार्टर-फाइनल में मेजबान जापान के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेंगी। भारत-जापान मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश या चीन से भिड़ेगी। दूसरे क्वार्टर-फाइनल मुकाबलों में श्रीलंका का सामना मलेशिया से होगा, जबकि पाकिस्तान का सामना थाईलैंड से होगा।

एशियन गेम्स 2026 में मेंस क्रिकेट का शेड्यूल ग्रुप ए: अफगानिस्तान, जापान, नेपाल

ग्रुप बी: हांगकांग चीन, मलेशिया, ओमान

क्वार्टर फाइनल मैचों का शेड्यूल भारत बनाम क्वालीफायर

पाकिस्तान बनाम क्वालीफायर

श्रीलंका बनाम क्वालीफायर

बांग्लादेश बनाम क्वालीफायर

एशियन गेम्स 2026 में विमेंस क्रिकेट क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल भारत बनाम जापान

बांग्लादेश बनाम चीन

श्रीलंका बनाम मलेशिया

पाकिस्तान बनाम थाईलैंड

एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और वैभव सूर्यवंशी।