Asian Cricket Council chief mohsin naqvi Hands Over Trophy To UAE Board Amid BCCI Impeachment Threat BCCI की धमकी के आगे मोहसिन नकवी ने किया सरेंडर, एशिया कप ट्रॉफी UAE बोर्ड को सौंपी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asian Cricket Council chief mohsin naqvi Hands Over Trophy To UAE Board Amid BCCI Impeachment Threat

BCCI की धमकी के आगे मोहसिन नकवी ने किया सरेंडर, एशिया कप ट्रॉफी UAE बोर्ड को सौंपी

एशियन क्रिकेट काउंसिल के चैयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी से पीछा छुड़ा लिया है और अब उन्होंने पाकिस्तान रवाना होने से पहले एशिया कप की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 03:59 PM
share Share
Follow Us on
BCCI की धमकी के आगे मोहसिन नकवी ने किया सरेंडर, एशिया कप ट्रॉफी UAE बोर्ड को सौंपी

पाकिस्तान सरकार में मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को रविवार को ट्रॉफी नहीं दी गई थी क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान सरकार में मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के चैयरमैन मोहसिन नकवी के ट्रॉफी नहीं देने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उन पर महाभियोग चलाने पर जोर दे रहा है और इस वजह से उन्होंने ट्रॉफी को यूएई बोर्ड को सौंप दी है।

एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार मुख्य मुद्दे बीसीसीआई के असंतुष्ट गुट द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व उन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में एक वर्चुअल एसीसी बैठक में नकवी का सामना किया था। अधिकारियों का दावा है कि नकवी के कार्यों से सीधे तौर पर पद का दुरुपयोग और खेल मानकों की अवहेलना हुई है। एसीसी बैठक की अध्यक्षता नकवी ने की और राजीव शुक्ला, आशीष शेलार भारतीय प्रतिनिधि थे, जिन्होंने बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी अब यूएई क्रिकेट बोर्ड के पास है। अभी यह तय नहीं है कि ट्रॉफी भारत को कब और कैसे सौंपी जाएगी।

दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ तीन बार खेला और फाइनल सहित हर बार भारत जीता। इस आयोजन के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ ‘हाथ न मिलाने की नीति’ अपनाई, जिससे पीसीबी नाराज हो गया।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच शत्रुता चरम पर है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों को गोली मार दी थी। भारत ने इसके बाद सीमा पार आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।

ये भी पढ़ें:नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी 'बेतुकी शर्त', सूर्या नहीं करेंगे ऐसा

एजीएम में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने किया। एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के कार्यालय में ही रखी हुई है और यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इसे विजेता टीम के पास कब तक पहुंचाया जाएगा। एसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘ट्रॉफी न सौंपे जाने और मैच के बाद पुरस्कार समारोह के दौरान एसीसी अध्यक्ष (नकवी) द्वारा किए गए कारनामों पर भारत ने आज की बैठक में कड़ा ऐतराज जताया।’’

सूत्र ने आगे कहा, ‘‘शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रॉफी विजेता टीम को सौंपी जानी चाहिए। यह एसीसी की ट्रॉफी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है।’' उन्होंने बताया कि नकवी हालांकि अब भी ट्रॉफी देने पर सहमत नहीं हुए हैं।

Indian Cricket Team Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |