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'रोहित-कोहली' को खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप? एशियन ब्रैडमैन ने कर दी भविष्यवाणी

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली और  रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर अभी भी सवाल हैं। रोहित अगले वर्ल्ड कप तक 40 के तो कोहली 39 के हो जाएंगे। ऐसे में उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। 

Virat Kohli and Rohit Sharma
विराट कोहली और रोहित शर्मा

भारतीय कप्तान शुभमन गिल वैसे तो कह चुके हैं कि अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत की वर्ल्ड कप 2027 योजनाओं का हिस्सा हैं, मगर भारतीय फैंस के बीच इसको लेकर अस्पष्टता बरकरार है। मोहम्मद कैफ जैसे पूर्व क्रिकेटर तो यह भी कह चुके हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और यह साफ करना चाहिए कि यह दोनों दिग्गज आगामी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व लीजेंड क्रिकेटर जहीर अब्बास, जिन्हें एशियन ब्रैडमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका कहना है कि कोहली और रोहित को वर्ल्ड कप 2027 से बाहर किए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता।

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पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने अगले साल अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भारत की बैटिंग की कमान कोहली और रोहित को सौंपी है। भारत के क्रिकेट जगत में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वर्ल्ड कप के दौरान रोहित 40 और कोहली 39 साल के होंगे। कोहली अभी भी बहुत फुर्तीले और फिट हैं, लेकिन अब्बास ने रोहित को अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। हालांकि, 79 साल के अब्बास ने कहा कि भारत को इन दोनों के अनुभव से फायदा होगा, जो 2015 से पिछले तीन वर्ल्ड कप में एक साथ खेले हैं।

PTI के अनुसार अब्बास ने एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर कहा, “स्किल के मामले में दोनों बहुत, बहुत अच्छे हैं और उनके अनुभव को देखते हुए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहिए। जब ​​तक वे फिट हैं और रन बनाते रहते हैं, उम्र कोई फैक्टर नहीं होनी चाहिए।”

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जहीर ने आगे कहा, “मैंने रोहित को इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाते देखा, और उन्हें बैटिंग करते देखना अब भी अच्छा लगता है। वह इतनी आसानी से और इतनी अच्छी टाइमिंग से खेलते हैं।”

बता दें, हाल ही में हुई इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज भारत 1-2 से हारा। सीरीज के आखिरी मैच से पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि रोहित का वह आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। हालांकि वह सिर्फ अफवाह ही थी। हिटमैन ने तीसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा, हालांकि वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय भी बने।

वहीं विराट कोहली ने इस सीरीज के दौरान दो हाफ सेंचुरी लगाई थी। दोनों ही भारतीय दिग्गज मौजूदा आईसीसी वनडे रैंकिंग के टॉप-5 में हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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