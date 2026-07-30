'रोहित-कोहली' को खेलना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप? एशियन ब्रैडमैन ने कर दी भविष्यवाणी

विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप 2027 खेलने पर अभी भी सवाल हैं। रोहित अगले वर्ल्ड कप तक 40 के तो कोहली 39 के हो जाएंगे। ऐसे में उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों ही सवालों के घेरे में हैं।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल वैसे तो कह चुके हैं कि अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत की वर्ल्ड कप 2027 योजनाओं का हिस्सा हैं, मगर भारतीय फैंस के बीच इसको लेकर अस्पष्टता बरकरार है। मोहम्मद कैफ जैसे पूर्व क्रिकेटर तो यह भी कह चुके हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और यह साफ करना चाहिए कि यह दोनों दिग्गज आगामी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व लीजेंड क्रिकेटर जहीर अब्बास, जिन्हें एशियन ब्रैडमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका कहना है कि कोहली और रोहित को वर्ल्ड कप 2027 से बाहर किए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने अगले साल अफ्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भारत की बैटिंग की कमान कोहली और रोहित को सौंपी है। भारत के क्रिकेट जगत में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि वर्ल्ड कप के दौरान रोहित 40 और कोहली 39 साल के होंगे। कोहली अभी भी बहुत फुर्तीले और फिट हैं, लेकिन अब्बास ने रोहित को अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। हालांकि, 79 साल के अब्बास ने कहा कि भारत को इन दोनों के अनुभव से फायदा होगा, जो 2015 से पिछले तीन वर्ल्ड कप में एक साथ खेले हैं।

PTI के अनुसार अब्बास ने एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर कहा, “स्किल के मामले में दोनों बहुत, बहुत अच्छे हैं और उनके अनुभव को देखते हुए, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलना चाहिए। जब ​​तक वे फिट हैं और रन बनाते रहते हैं, उम्र कोई फैक्टर नहीं होनी चाहिए।”

जहीर ने आगे कहा, “मैंने रोहित को इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाते देखा, और उन्हें बैटिंग करते देखना अब भी अच्छा लगता है। वह इतनी आसानी से और इतनी अच्छी टाइमिंग से खेलते हैं।”

बता दें, हाल ही में हुई इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज भारत 1-2 से हारा। सीरीज के आखिरी मैच से पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि रोहित का वह आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है। हालांकि वह सिर्फ अफवाह ही थी। हिटमैन ने तीसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा, हालांकि वह टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय भी बने।