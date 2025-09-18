Winning Asia Cup 2025 will be a balm for quake hit Afghanistan says Gulbadin Naib ahead Sri Lanka Match गुलबदीन नईब ने बताई दिल की बात, इस वजह से अफगानिस्तान की टीम को जीतना है एशिया कप, Asia-cup Hindi News - Hindustan
गुलबदीन नईब ने बताई दिल की बात, इस वजह से अफगानिस्तान की टीम को जीतना है एशिया कप

अफगानिस्तान की टीम के ऑलराउंडर गुलबदीन नईब ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम हाल में आए भूकंप से हुई तबाही से जूझ रहे देश में खुशी लाने के लिए एशिया कप जीतना चाहती है। श्रीलंका के खिलाफ वे आखिरी लीग मैच खेलने उतरेंगे।

Bhasha नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 03:38 PM
अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दमदार ऑलराउंडर गुलबदीन नईब ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम हाल में आए भूकंप से हुई तबाही से जूझ रहे देश में खुशी लाने के लिए एशिया कप जीतना चाहती है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के नर्गल जिले में 31 अगस्त को आए भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

नईब ने पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘अफगानिस्तान में भूकंप से जो हालात बने, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उसे याद करके काफी दुख होता है। यह बहुत मुश्किल दौर है। वहां सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी, अगर हम यह टूर्नामेंट जीत गए तो यह हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका होगा। हम उन्हें कुछ खुशी दे सकते हैं।‘‘

अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात में काफी क्रिकेट खेली है और वह यहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह से अवगत है। नईब ने कहा, ‘‘यहां काफी गर्मी है, लेकिन हमने यहां काफी क्रिकेट खेली है और हम इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। यूएई हमारे लिए दूसरे घर जैसा है।’’ इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम प्रबल दावेदार होने का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि यह सबसे छोटा प्रारूप अप्रत्याशित है।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम प्रबल दावेदार नहीं होती। यह दिन और आप कैसे खेलते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर दिन आपके पक्ष में है, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं।’’ अफगानिस्तान की टीम इस एशिया कप में तीन लीग मैचों में से दो मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से एक ही मैच में टीम को जीत मिली है। आज श्रीलंका के खिलाफ उनका आखिरी मैच है। अगर इसमें जीत मिलती है तो ठीक नहीं तो फिर टीम सुपर 4 में नहीं पहुंच पाएगी।

