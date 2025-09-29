क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कभी हाथ नहीं मिलाएगी भारतीय टीम? सूर्यकुमार यादव बोले- अगले मैच में...

एशिया कप 2025 में नो-हैंडशेक कंट्रोवर्सी की काफी चर्चा रही। भारतीय टीम ने तीन मैचों में पाकिस्ताानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। जानिए, खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान पर पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने टूर्नामेंट में फाइनल समेत पाकिस्तान को तीन बार मात दी। एशिया कप के 17वें संस्करण में नो-हैंडशेक कंट्रोवर्सी की काफी चर्चा रही। भारतीय टीम ने तीन मैचों में पाकिस्ताानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सुरक्षाबलों के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सूर्यकुमार ने टॉस के समय भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। क्या भारतीय टीम कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी? सूर्या के सामने जब यह सवाल आया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में क्या होगा।

दरअसल, सूर्यकुमार से इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने हाथ नहीं मिलाने का ट्रेंड शुरू कर दिया है? जवाब में भारतीय टी20 टीम के कप्तान ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। दिल्ली अभी बहुत दूर है। मुझे नहीं पता कि अगले मैच में पाकिस्तान के साथ क्या होगा। वैसे भी हम (भारत-पाकिस्तान) सिर्फ मल्टीनेशन टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। ऐसे में उस समय जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल, हम इस पल का आनंद लेना चाहते हैं।'' भारत ने चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान से साल 2013 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। दोनों टीमों की केवल आईसीसी इवेंट और एसीसी टूर्नामेंट में भिड़ंत होती है।

वहीं, जब सूर्या से पूछा गया कि आप बहुत मिलनसार इंसान हैं। आप हर किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं। आपने हाथ मिलाने से खुद को कैसे रोका? इसपर कप्तान ने कहा, ''यह कंट्रोल करने की बात नहीं है। देश के साथ चलना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। यह उससे थोड़ा आगे की बात थी। एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी था।'' बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया कप चैंपियन बनने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष हैं। वह पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं। नकवी अपने भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं।