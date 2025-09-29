Why Pakistan Cricket team lost asia Cup 2025 final vs India Captain Salman Ali Agha tells the reason एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को क्यों मिली हार? कप्तान सलमान अली आगा ने सुनाया टीम का दुखड़ा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupWhy Pakistan Cricket team lost asia Cup 2025 final vs India Captain Salman Ali Agha tells the reason

एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को क्यों मिली हार? कप्तान सलमान अली आगा ने सुनाया टीम का दुखड़ा

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बताया कि आखिरी पाकिस्तान की टीम से कहां चूक हुई और किस वजह से पाकिस्तान को हार मिली। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 07:25 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को क्यों मिली हार? कप्तान सलमान अली आगा ने सुनाया टीम का दुखड़ा

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया के हाथों मिली हार का कारण बताया। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी उनकी टीम ने बहुत खराब की। स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी हुई और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पाकिस्तान की टीम को फाइनल में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 41 साल में पहली बार एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार टी20 फॉर्मेट में और ओवरऑल 9वीं बार ये टूर्नामेंट जीता।

सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "हां, अभी ये निगल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और गेंदबाजी में, मुझे लगता है कि हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हां, अगर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते, तो कहानी कुछ और होती। मुझे लगता है कि हम स्ट्राइक सही से नहीं बदल पाए और फिर, मुझे लगता है, हमने कई बार बहुत ज्यादा विकेट गंवाए। इसलिए मुझे लगता है कि यही वजह थी कि हम मनचाहा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन हां, हम अपनी बल्लेबाजी बहुत जल्द ही ठीक कर लेंगे।"

ये भी पढ़ें:PAK को धूल चटाने वाली टीम इंडिया हुई मालामाल, BCCI ने किया प्राइज मनी का ऐलान

उन्होंने आगे कहा, "हां, उन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है कि एक समय पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। मुझे लगता है कि उन्हें 6 ओवर में 63 रनों की जरूरत थी। मुझे लगा था कि हम मैच जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने वाकई अच्छी गेंदबाजी की। इसलिए हमें उन्हें श्रेय देना होगा। बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि हमने वाकई अच्छी गेंदबाजी की और मुझे एक टीम के तौर पर बहुत गर्व है और हमें एक टीम के तौर पर बहुत गर्व है और हमारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है और हम लगातार सुधार करते रहेंगे और हम और मजबूत होकर वापसी करेंगे।"

Asia Cup 2025 Pakistan Cricket Team India Vs Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।