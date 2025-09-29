एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को क्यों मिली हार? कप्तान सलमान अली आगा ने सुनाया टीम का दुखड़ा

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बताया कि आखिरी पाकिस्तान की टीम से कहां चूक हुई और किस वजह से पाकिस्तान को हार मिली।

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया के हाथों मिली हार का कारण बताया। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी उनकी टीम ने बहुत खराब की। स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी हुई और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पाकिस्तान की टीम को फाइनल में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 41 साल में पहली बार एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए दूसरी बार टी20 फॉर्मेट में और ओवरऑल 9वीं बार ये टूर्नामेंट जीता।

सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "हां, अभी ये निगल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और गेंदबाजी में, मुझे लगता है कि हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हां, अगर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाते, तो कहानी कुछ और होती। मुझे लगता है कि हम स्ट्राइक सही से नहीं बदल पाए और फिर, मुझे लगता है, हमने कई बार बहुत ज्यादा विकेट गंवाए। इसलिए मुझे लगता है कि यही वजह थी कि हम मनचाहा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन हां, हम अपनी बल्लेबाजी बहुत जल्द ही ठीक कर लेंगे।"