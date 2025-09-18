Why Jasprit Bumrah wrote JSA on his bowling run up mark ahead of the Cricket match know the heart winning reason अपने बॉलिंग रनअप पर JSA क्यों लिखते हैं जसप्रीत बुमराह? दिल जीत लेने वाली है वजह, Asia-cup Hindi News - Hindustan
अपने बॉलिंग रनअप पर JSA क्यों लिखते हैं जसप्रीत बुमराह? दिल जीत लेने वाली है वजह

जसप्रीत बुमराह अपने बॉलिंग रनअप के मार्क पर JSA लिखते हैं। हर मैच से पहले बॉलिंग मार्क बनाना होता है, जहां बुमराह ये तीन अक्षर लिखते हैं। इसके पीछे की वजह दिल जीत लेने वाली है। उसके बारे में जान लीजिए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:09 PM
जसप्रीत बुमराह का हर मैच से पहले एक रुटीन होता है कि वह बाकी गेंदबाजों की तरह अपना भी बॉलिंग रनअप मार्क बनाते हैं। हालांकि, टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज के बॉलिंग रनअप मार्क में अब एक खास बात छिपी होती है। हार्दिक पांड्या अपने बॉलिंग रनअप मार्क पर HP लिखते हैं, मोहम्मद सिराज MS लिखते हैं और अक्षर पटेल AP लिखते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का स्टाइल अलग है। वह एक या दो नहीं, बल्कि 3 अक्षर अपने बॉलिंग रनअप मार्क पर अब लिखने लगे हैं, जिसके पीछे की वजह दिलचस्प है।

दरअसल, जसप्रीत बुमराह अपने बॉलिंग रनअप मार्क पर अब JSA लिखने लगे हैं। इन तीन अक्षरों का मतलब जसप्रीत बुमराह के दिल में बहुत ज्यादा अहम है। JSA में J जसप्रीत को रिप्रेजेंट करती है, जबकि S का मतलब यहां संजना है, जो उनकी पत्नी हैं। संजना गणेशन एक ब्रॉडकास्टर हैं, जिन्हें आप अक्सर मैच के दौरान या मैच से पहले किसी न किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू लेते हुए टीवी पर देखते होंगे। वहीं, JSA में A का मतलब अंगद है। अंगद बुमराह और संजना के बेटे का नाम है। इस तरह बुमराह अब बॉलिंग रनअप पर JSA लिखने लगे हैं।

हालांकि, पहले जसप्रीत बुमराह अपने बॉलिंग रनअप मार्क पर JB लिखते थे और शादी के बाद JS लिखते थे, लेकिन अब बेटे के जिंदगी में आने से वे JSA लिखने लगे हैं। इसका वीडियो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी शेयर किया है, जिसमें वह बॉलिंग रनअप मार्क करने के बाद JSA लिखते नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह इस समय एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं। वे पहले दो मैचों में नजर आए, लेकिन शायद तीसरे मैच में आराम करते दिखें, क्योंकि भारत ने सुपर 4 का टिकट कटा लिया है और अगला मैच भारत का ओमान जैसी कमजोर टीम के सामने है। ऐसे में उनको रेस्ट दिया जा सकता है।

