भारत में कहां देखें एशिया कप 2025 के लाइव मैच? एक क्लिक में जानिए सभी टीमों का स्क्वॉड

Asia Cup 2025 Live Streaming: एशिाय कप 2025 का मंगलवार से आगाज होने जा रहा। आगामी टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में टी20 फॉर्मेट में आयोजित होगा। जानिए, एशिया कप के मैच लाइव कहां देखें?

एशिाय कप 2025 का धूम-धड़ मंगलवार (9 सितंबर) से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू होने जा रहा है। यह एशिया कप का 17वां संस्करण है। आगामी टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान ग्रुप ए में हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में हैं। टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग की टक्कर होगी। हालांकि, सभी की निगाहें सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पर टिकी होंगी, जो बुधवार को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत की 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। भारत का एशिया कप में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इस बार तो पूरा शक्ति संतुलन उसके पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उसे हराना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। फाइनल का आयोजन 28 सितंबर को होगा।

भारत में कहां देखें एशिया कप के लाइव मैच? आप भारत में एशिया कप 2025 मैचों का टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं, एशिया कप मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

यहां देखिए भारत समेत सभी टीमों का स्क्वॉड भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी।

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफउद्दीन।

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमन रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज़ खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, एहसान खान।

यूएई अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।

श्रीलंका: चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।