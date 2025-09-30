तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे तो क्या था गौतम गंभीर का मैसेज? कप्तान ने बताया

तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में रन चेज कर रहे थे तो टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर का मैसेज क्या था? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बारे में खुलासा किया है।

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि एशिया कप 2025 फाइनल में जब तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे, तब टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर ने उनको क्या मैसेज भेजा था? तिलक वर्मा नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और अंत तक नाबाद लौटे। उन्होंने टीम इंडिया को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने पहले संजू सैमसन और बाद में शिवम दुबे के साथ साझेदारियां करके टीम को जीत दिलाने का काम किया.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 फाइनल के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया, "गौती भाई (गौतम गंभीर) ने उन्हें संदेश भेजा था कि बस लंबे समय तक खेलें और अगर वे वहीं टिके रहे, तो काम हो जाएगा। मैं तिलक के लिए बहुत खुश हूं, सभी ने देखा कि वह क्या कर सकते हैं।" तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी।