तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे तो क्या था गौतम गंभीर का मैसेज? कप्तान ने बताया
Asia Cup

तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे तो क्या था गौतम गंभीर का मैसेज? कप्तान ने बताया

तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में रन चेज कर रहे थे तो टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर का मैसेज क्या था? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बारे में खुलासा किया है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 11:31 AM
तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे तो क्या था गौतम गंभीर का मैसेज? कप्तान ने बताया

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि एशिया कप 2025 फाइनल में जब तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ रन चेज कर रहे थे, तब टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर ने उनको क्या मैसेज भेजा था? तिलक वर्मा नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और अंत तक नाबाद लौटे। उन्होंने टीम इंडिया को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। वे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उन्होंने पहले संजू सैमसन और बाद में शिवम दुबे के साथ साझेदारियां करके टीम को जीत दिलाने का काम किया.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 फाइनल के बाद इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया, "गौती भाई (गौतम गंभीर) ने उन्हें संदेश भेजा था कि बस लंबे समय तक खेलें और अगर वे वहीं टिके रहे, तो काम हो जाएगा। मैं तिलक के लिए बहुत खुश हूं, सभी ने देखा कि वह क्या कर सकते हैं।" तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी।

एशिया कप 2025 के पहले मैच में तिलक वर्मा की बल्लेबाजी नहीं आई थी, जो मैच यूएई के खिलाफ खेला गया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 31 गेंदों में 31 रन बनाए। ओमान के खिलाफ 18 गेंदों में 29 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 49 रन बनाए थे और फाइनल में 69 रनों की पारी उन्होंने खेली। 6 मैचों में कुल 213 रन उनके बल्ले से आए। वे टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनान वाले बल्लेबाज थे। भारत के लिए वे दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उनसे आगे अभिषेक शर्मा थे, जो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे।

