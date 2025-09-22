पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर वसीम अकरम का छलका दर्द, बोले- टीम को इस तरह खेलते देखकर...

पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम अपनी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से निराश हैं और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा 10 ओवर में 91 बनाकर आप 200 नहीं कर पा रहे। ये शर्म की बात है।

एक बार फिर से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। एशिया कप 2025 मे पाकिस्तान की ये भारत के खिलाफ लगातार दूसरी हार है, जबकि पिछले सात मैचों में पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम निराश हैं और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को जमकर लताड़ लगाई और भारतीय टीम की तारीफ की। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में 6 विकेट से पाकिस्तान को हराया।

वसीम अकरम ने पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन पर पूरी ईमानदारी से बात की। उन्होने मैच के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के शो में कहा, “मैं अपने दिल की बात कहूंगा। पाकिस्तान को खेलते देखना मुश्किल है। एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते, मैं खेल के उस हिस्से में जीत और हार को समझता हूं, लेकिन पिछले चार-पांच सालों में भारत ने हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी है। एक-दो बार, हम यहां-वहां जीते हैं, लेकिन भारत का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। प्रतिभा, गहराई, सब कुछ। किसी भी गेम में एक-दो कैच छूट सकते हैं, यह ठीक है, लेकिन पहले 10 ओवरों में 91 रन बनाने के बाद, जब हम 200 रन तक नहीं पहुंच पाते, तो कुछ कहने को नहीं रहता।”