UAE vs Oman Live Score: आज एशिया कप कप में यूएई और ओमान में से किसका खुलेगा खाता? दिखेगा भारत-पाकिस्तान कनेक्शन UAE vs Oman Asia Cup 2025 Live Score United Arab Emirates vs Oman Cricket Match Today at Sheikh Zayed Stadium Abu Dhabi - cricket news
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटAsia CupUAE vs Oman Live Score: आज एशिया कप कप में यूएई और ओमान में से किसका खुलेगा खाता? दिखेगा भारत-पाकिस्तान कनेक्शन
LIVE Updatesरिफ्रेश

UAE vs Oman Live Score: आज एशिया कप कप में यूएई और ओमान में से किसका खुलेगा खाता? दिखेगा भारत-पाकिस्तान कनेक्शन

UAE vs Oman Asia Cup 2025 Live Score: आज एशिया कप 2025 के सातवें मैच में यूएई और ओमान की टक्कर होगी। दोनों टीमें टूर्नामेंट में दूसरी बार मैदान पर उतरेंगी। दोनों को अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी।

UAE vs Oman Live Score: आज एशिया कप कप में यूएई और ओमान में से किसका खुलेगा खाता? दिखेगा भारत-पाकिस्तान कनेक्शन

यूएई वर्सेस ओमान लाइव स्कोर

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 15 Sep 2025 03:03 PM
हमें फॉलो करें

UAE vs Oman Live Score: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान के बीच सोमवार को एशिया कप 2025 का सातवां मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की शाम साढ़े पांच बजे से (भारतीय समयानुसार) अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भिड़ंत होगी। ग्रुप ए का हिस्सा यूएई और ओमान की टूर्नामेंट में टीम दूसरी बार मैदान पर उतरेंगी। यूएई को अपने पहले मैच में भारत के हाथों 9 विकेट से हार मिली थी। वहीं, ओमान को पाकिस्तान ने 93 रनों से रौंदा था। हालांकि, आज दोनों में से किसी एक का अंक तालिका में खाता खुलना तय है। दोनों टीमों ने आपस में अब तक आठ टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें कांटे की टक्कर रही। यूएई और ओमान ने एक-दूसरे के खिलाफ चार-चार टी20 मैचों में जीत हासिल की। आज के मैच में भारत और पाकिस्तान का कनेक्शन दिखेगा। दरअसल, यूएई और ओमान की टीम में भारत-पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ियों की भरमार है। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। दूसरी ओर ओमाम के कप्तान जतिंदर सिंह का जन्म लुधियाना में हुआ।

15 Sept 2025, 03:03:21 PM IST

UAE vs Oman Live Score: यूएई को इनसे अच्छे प्रदर्शन की आस

UAE vs Oman Live Score: यूएई की टीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रॉई सीरीज में खेल कर अच्छी तैयारी के साथ एशिया कप में उतरे है। हालांकि, यूएई को अगर आज अपना खाता खोलना है तो कप्तान मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान और बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

15 Sept 2025, 02:22:34 PM IST

UAE vs Oman Live Score: ओमान पहली बार एशिया कप खेल रहा

UAE vs Oman Live Score: ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में खेल रही है। ओमान के शाह फैसल और आमिर कलीम ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेकर प्रभावित किया था। वहीं, हम्माद मिर्जी ही एकमात्र बल्लेबाज़ रहे जो थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ पाए। ओमान को आज फिर इन खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

15 Sept 2025, 01:46:38 PM IST

UAE vs Oman Live Score: यूएई का स्क्वॉड टीम

UAE vs Oman Live Score: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सिमरनजीत सिंह, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद फारूक, आर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान, एथन डीसूजा।

15 Sept 2025, 01:46:39 PM IST

UAE vs Oman Live Score: ओमान का स्क्वॉड

UAE vs Oman Live Score: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफियान महमूद, शकील अहमद, आशीष ओडेदरा, मोहम्मद इमरान, आर्यन बिष्ट, नदीम खान, सुफियान यूसुफ, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले।

PreviousNext
Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।