यूएई वर्सेस ओमान लाइव स्कोर

UAE vs Oman Live Score: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान के बीच सोमवार को एशिया कप 2025 का सातवां मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की शाम साढ़े पांच बजे से (भारतीय समयानुसार) अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भिड़ंत होगी। ग्रुप ए का हिस्सा यूएई और ओमान की टूर्नामेंट में टीम दूसरी बार मैदान पर उतरेंगी। यूएई को अपने पहले मैच में भारत के हाथों 9 विकेट से हार मिली थी। वहीं, ओमान को पाकिस्तान ने 93 रनों से रौंदा था। हालांकि, आज दोनों में से किसी एक का अंक तालिका में खाता खुलना तय है। दोनों टीमों ने आपस में अब तक आठ टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें कांटे की टक्कर रही। यूएई और ओमान ने एक-दूसरे के खिलाफ चार-चार टी20 मैचों में जीत हासिल की। आज के मैच में भारत और पाकिस्तान का कनेक्शन दिखेगा। दरअसल, यूएई और ओमान की टीम में भारत-पाकिस्तान में जन्मे खिलाड़ियों की भरमार है। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। दूसरी ओर ओमाम के कप्तान जतिंदर सिंह का जन्म लुधियाना में हुआ।

15 Sept 2025, 03:03:21 PM IST UAE vs Oman Live Score: यूएई को इनसे अच्छे प्रदर्शन की आस UAE vs Oman Live Score: यूएई की टीम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रॉई सीरीज में खेल कर अच्छी तैयारी के साथ एशिया कप में उतरे है। हालांकि, यूएई को अगर आज अपना खाता खोलना है तो कप्तान मुहम्मद वसीम, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान और बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

15 Sept 2025, 02:22:34 PM IST UAE vs Oman Live Score: ओमान पहली बार एशिया कप खेल रहा UAE vs Oman Live Score: ओमान की टीम पहली बार एशिया कप में खेल रही है। ओमान के शाह फैसल और आमिर कलीम ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेकर प्रभावित किया था। वहीं, हम्माद मिर्जी ही एकमात्र बल्लेबाज़ रहे जो थोड़ा बहुत प्रभाव छोड़ पाए। ओमान को आज फिर इन खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

15 Sept 2025, 01:46:38 PM IST UAE vs Oman Live Score: यूएई का स्क्वॉड टीम UAE vs Oman Live Score: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सिमरनजीत सिंह, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद फारूक, आर्यांश शर्मा, मतिउल्लाह खान, एथन डीसूजा।