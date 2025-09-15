एशिया कप 2025 में अभी दो बार और हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत, जानिए कैसे

India vs Pakistan मैच एशिया कप 2025 में अभी भी एक नहीं, बल्कि दो बार और आयोजित हो सकता है। दुबई में 14 सितंबर को खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। सूर्या ने कमाल की पारी खेली।

Asia Cup 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच रविवार 14 सितंबर को खेला जा चुका है। दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। मैच के बाद खूब ड्रामा भी देखने को मिला। भारतीय क्रिकेटरों और सपोर्ट स्टाफ ने पाकिस्तान की टीम से हाथ तक नहीं मिलाया, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए नहीं आए। इस मैच को लेकर बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने अभी अपने तरीके से योगदान दिया। हालांकि, बात यहां खत्म नहीं हो रही। अभी दो बार और इंडिया-पाकिस्तान इस एशिया कप में भिड़ सकते हैं।

इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लीग मैच खेला जा चुका है, लेकिन स्थिति अभी ऐसी है कि इन दो प्रतिद्वंदियों के बीच एक नहीं, बल्कि अभी दो बार और भिड़ंत संभव है। दरअसल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एक बार और सुपर 4 स्टेज में इस एशिया कप में हमें देखने को मिल सकता है, जबकि एक और मौका तब आ सकता है, जब ये दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करें। मौजूदा स्थिति और टीमों को देखते हुए सुपर 4 में इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत तो संभव लग ही रही है।