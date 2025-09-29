Top 8 Indian With Most Runs Most Wickets in Asia Cup 2025 Abhishek Sharma Tilak Varma To Kuldeep Yadav अभिषेक, तिलक से लेकर कुलदीप तक…एशिया कप 2025 में छाए इंडियन; सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले प्लेयर्स की LIST, Asia-cup Hindi News - Hindustan
अभिषेक, तिलक से लेकर कुलदीप तक…एशिया कप 2025 में छाए इंडियन; सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले प्लेयर्स की LIST

Asia Cup 2025 का खिताब ही भारतीय टीम ने नहीं जीता, बल्कि कई और अवॉर्ड भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की बात हो, भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 10:02 AM
अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती…भारत को एशिया कप 2025 का खिताब जीताने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट काफी लंबी है। रविवार, 28 सितंबर की रात सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर 9वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रही और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को 3 बार धोया। तो आईए इसी के साथ एक नजर उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं जिनके दम पर भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब उठाया।

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज-

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं चला, मगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में खूब तबाही मचाई। वह एशिया कप टी20 के इतिहास में एक संस्करण में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैचों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन जोड़े। वह एशिया कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लबाज रहे। वहीं फाइनल में 69 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा लिस्ट में चौथे, संजू सैमसन 9वें और शुभमन गिल 11वें नंबर पर रहे।

प्लेयरमैचरनऔसतस्ट्राइक रेट4s6s
अभिषेक शर्मा731444.862003219
पथुम निसांका626143.5160.122311
साहबजादा फरहान721731116.041411
तिलक वर्मा721371131.481210
फखर जमां718130.17120.67165
सैफ हसन417844.5128.06812
कुसल परेरा614624.33139.05153
तौहीद हृदयोय613927.8113.9363
संजू सैमसन713233124.5377
मोहम्मद हारिस713121.83133.67134
शुबमन गिल712721.17151.19172
कुसल मेंडिस612224.4123.23133
लिटन दास411929.75129.35131
मोहम्मद नवाज711318.83136.1496
मोहम्मद नबी310836171.4368

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में खूब कहर बरपाया। 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 30 रन खर्ज कर 4 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फाइनल में ही नहीं कुलदीप का जादू पूरे टूर्नामेंट के दौरान छाया रहा। वह 17 विकेट के साथ इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी रहे जिनके खाते में कुलदीप से 7 विकेट कम थे। टॉप-15 गेंदबाजों में 4 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं।

खिलाड़ीविकेटऔसतओवररनबेस्ट बॉलिंग फिगरइकॉनमी रेटस्ट्राइक रेट3 विकेट हॉल
  1. कुलदीप यादव
179251584/7684
2. शाहीन शाह अफरीदी1016241643/176142
3. जुनैद सिद्दीकी969574/18662
4. मुस्तफिजुर रहमान919231713/207152
5. हारिस राउफ918181653/339121
6. सईम अयूब816201283/356151
7. वानिंदु हसरंगा819241562/226180
8. रिषाद हुसैन814161122/187120
9. तस्किन अहमद817161373/288121
10. वरुण चक्रवर्ती720221432/296180


Asia Cup 2025 Kuldeep Yadav Abhishek Sharma

