अभिषेक, तिलक से लेकर कुलदीप तक…एशिया कप 2025 में छाए इंडियन; सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले प्लेयर्स की LIST
Asia Cup 2025 का खिताब ही भारतीय टीम ने नहीं जीता, बल्कि कई और अवॉर्ड भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की बात हो, भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला।
अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती…भारत को एशिया कप 2025 का खिताब जीताने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट काफी लंबी है। रविवार, 28 सितंबर की रात सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर 9वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रही और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को 3 बार धोया। तो आईए इसी के साथ एक नजर उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं जिनके दम पर भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब उठाया।
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज-
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं चला, मगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में खूब तबाही मचाई। वह एशिया कप टी20 के इतिहास में एक संस्करण में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैचों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन जोड़े। वह एशिया कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लबाज रहे। वहीं फाइनल में 69 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा लिस्ट में चौथे, संजू सैमसन 9वें और शुभमन गिल 11वें नंबर पर रहे।
|प्लेयर
|मैच
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|अभिषेक शर्मा
|7
|314
|44.86
|200
|32
|19
|पथुम निसांका
|6
|261
|43.5
|160.12
|23
|11
|साहबजादा फरहान
|7
|217
|31
|116.04
|14
|11
|तिलक वर्मा
|7
|213
|71
|131.48
|12
|10
|फखर जमां
|7
|181
|30.17
|120.67
|16
|5
|सैफ हसन
|4
|178
|44.5
|128.06
|8
|12
|कुसल परेरा
|6
|146
|24.33
|139.05
|15
|3
|तौहीद हृदयोय
|6
|139
|27.8
|113.93
|6
|3
|संजू सैमसन
|7
|132
|33
|124.53
|7
|7
|मोहम्मद हारिस
|7
|131
|21.83
|133.67
|13
|4
|शुबमन गिल
|7
|127
|21.17
|151.19
|17
|2
|कुसल मेंडिस
|6
|122
|24.4
|123.23
|13
|3
|लिटन दास
|4
|119
|29.75
|129.35
|13
|1
|मोहम्मद नवाज
|7
|113
|18.83
|136.14
|9
|6
|मोहम्मद नबी
|3
|108
|36
|171.43
|6
|8
एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में खूब कहर बरपाया। 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 30 रन खर्ज कर 4 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फाइनल में ही नहीं कुलदीप का जादू पूरे टूर्नामेंट के दौरान छाया रहा। वह 17 विकेट के साथ इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी रहे जिनके खाते में कुलदीप से 7 विकेट कम थे। टॉप-15 गेंदबाजों में 4 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं।
|खिलाड़ी
|विकेट
|औसत
|ओवर
|रन
|बेस्ट बॉलिंग फिगर
|इकॉनमी रेट
|स्ट्राइक रेट
|3 विकेट हॉल
|17
|9
|25
|158
|4/7
|6
|8
|4
|2. शाहीन शाह अफरीदी
|10
|16
|24
|164
|3/17
|6
|14
|2
|3. जुनैद सिद्दीकी
|9
|6
|9
|57
|4/18
|6
|6
|2
|4. मुस्तफिजुर रहमान
|9
|19
|23
|171
|3/20
|7
|15
|2
|5. हारिस राउफ
|9
|18
|18
|165
|3/33
|9
|12
|1
|6. सईम अयूब
|8
|16
|20
|128
|3/35
|6
|15
|1
|7. वानिंदु हसरंगा
|8
|19
|24
|156
|2/22
|6
|18
|0
|8. रिषाद हुसैन
|8
|14
|16
|112
|2/18
|7
|12
|0
|9. तस्किन अहमद
|8
|17
|16
|137
|3/28
|8
|12
|1
|10. वरुण चक्रवर्ती
|7
|20
|22
|143
|2/29
|6
|18
|0
