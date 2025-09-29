अभिषेक, तिलक से लेकर कुलदीप तक…एशिया कप 2025 में छाए इंडियन; सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले प्लेयर्स की LIST

Asia Cup 2025 का खिताब ही भारतीय टीम ने नहीं जीता, बल्कि कई और अवॉर्ड भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात हो या फिर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की बात हो, भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला।

अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती…भारत को एशिया कप 2025 का खिताब जीताने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट काफी लंबी है। रविवार, 28 सितंबर की रात सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर 9वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रही और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को 3 बार धोया। तो आईए इसी के साथ एक नजर उन खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं जिनके दम पर भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब उठाया।

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज- टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं चला, मगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में खूब तबाही मचाई। वह एशिया कप टी20 के इतिहास में एक संस्करण में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैचों में 44.86 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन जोड़े। वह एशिया कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लबाज रहे। वहीं फाइनल में 69 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी खेलने वाले तिलक वर्मा लिस्ट में चौथे, संजू सैमसन 9वें और शुभमन गिल 11वें नंबर पर रहे।

प्लेयर मैच रन औसत स्ट्राइक रेट 4s 6s अभिषेक शर्मा 7 314 44.86 200 32 19 पथुम निसांका 6 261 43.5 160.12 23 11 साहबजादा फरहान 7 217 31 116.04 14 11 तिलक वर्मा 7 213 71 131.48 12 10 फखर जमां 7 181 30.17 120.67 16 5 सैफ हसन 4 178 44.5 128.06 8 12 कुसल परेरा 6 146 24.33 139.05 15 3 तौहीद हृदयोय 6 139 27.8 113.93 6 3 संजू सैमसन 7 132 33 124.53 7 7 मोहम्मद हारिस 7 131 21.83 133.67 13 4 शुबमन गिल 7 127 21.17 151.19 17 2 कुसल मेंडिस 6 122 24.4 123.23 13 3 लिटन दास 4 119 29.75 129.35 13 1 मोहम्मद नवाज 7 113 18.83 136.14 9 6 मोहम्मद नबी 3 108 36 171.43 6 8

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में खूब कहर बरपाया। 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 30 रन खर्ज कर 4 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फाइनल में ही नहीं कुलदीप का जादू पूरे टूर्नामेंट के दौरान छाया रहा। वह 17 विकेट के साथ इस संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उनके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी रहे जिनके खाते में कुलदीप से 7 विकेट कम थे। टॉप-15 गेंदबाजों में 4 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं।