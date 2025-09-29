पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे और मैं...तिलक वर्मा ने फाइनल में यूं दिया मुंहतोड़ जवाब

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान की खटिया खड़ी की। तिलक ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे।

तिलक वर्मा एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान जब क्रीज पर आए तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ ‘काफी टीका-टिप्पणी’ की, जिसने इस भारतीय बल्लेबाज को उनके अब तक के करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक खेलने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने के कारण भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी। दोनों टीमों के बीच तनाव वाले माहौल के बीच तिलक को बहुत कुछ कहा भी गया, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और काफी दबाव वाली परिस्थितियों में कमाल की बल्लेबाजी की।

तिलक ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ पर टीम के साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ बातचीत में कहा, ‘‘मैं बल्ले से जवाब देना चाहता था वे बहुत सारी बातें कह रहे थे और मैं सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देना चाहता था। अब वे मैदान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।’’ दुबे और तिलक के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी ने भारत को दो गेंद शेष रहते एशिया कप जिताने में मदद की। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें तीन चौके और चार छक्के हैं।

दुबे ने इसके बाद हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मेरे बल्ले ने भी बात की, उनके पास मुझे कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था’’ तिलक ने कहा कि स्टेडियम के माहौल ने उन्हें इतने बड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, ‘‘दर्शकों से ‘वंदे मातरम’ के जयकारे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बस ‘भारत माता की जय’ कहना चाहता हूं।’’