Tilak Varma Reveals Pakistan players were saying a lot of things in Asia Cup 2025 Says I wanted my bat to do the talking पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे और मैं...तिलक वर्मा ने फाइनल में यूं दिया मुंहतोड़ जवाब, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupTilak Varma Reveals Pakistan players were saying a lot of things in Asia Cup 2025 Says I wanted my bat to do the talking

पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे और मैं...तिलक वर्मा ने फाइनल में यूं दिया मुंहतोड़ जवाब

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाकर पाकिस्तान की खटिया खड़ी की। तिलक ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे।

Md.Akram दुबई, भाषाMon, 29 Sep 2025 06:59 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत कुछ कह रहे थे और मैं...तिलक वर्मा ने फाइनल में यूं दिया मुंहतोड़ जवाब

तिलक वर्मा एशिया कप 2025 के फाइनल के दौरान जब क्रीज पर आए तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ ‘काफी टीका-टिप्पणी’ की, जिसने इस भारतीय बल्लेबाज को उनके अब तक के करियर की सबसे शानदार पारियों में से एक खेलने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने के कारण भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में थी। दोनों टीमों के बीच तनाव वाले माहौल के बीच तिलक को बहुत कुछ कहा भी गया, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और काफी दबाव वाली परिस्थितियों में कमाल की बल्लेबाजी की।

तिलक ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ पर टीम के साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ बातचीत में कहा, ‘‘मैं बल्ले से जवाब देना चाहता था वे बहुत सारी बातें कह रहे थे और मैं सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देना चाहता था। अब वे मैदान पर दिखाई नहीं दे रहे हैं।’’ दुबे और तिलक के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी ने भारत को दो गेंद शेष रहते एशिया कप जिताने में मदद की। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक 53 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें तीन चौके और चार छक्के हैं।

ये भी पढ़ें:एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा नहीं, इस भारतीय ने जीता इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड

दुबे ने इसके बाद हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मेरे बल्ले ने भी बात की, उनके पास मुझे कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था’’ तिलक ने कहा कि स्टेडियम के माहौल ने उन्हें इतने बड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, ‘‘दर्शकों से ‘वंदे मातरम’ के जयकारे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बस ‘भारत माता की जय’ कहना चाहता हूं।’’

ये भी पढ़ें:ये हैं फाइनल के 5 'भारतीय बाजीगर', तिलक ने पाकिस्तान को रुलाए खून के आंसू

दुबे ने मध्यक्रम में 33 रन की आक्रामक पारी खेलने के अलावा अनुभवी हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में मैच का पहला ओवर फेंकने की कड़ी चुनौती से शानदार तरीके से निपटा। दुबे की गेंदबाजी पर कुछ समय पहले तक गंभीर सवाल था लेकिन उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन से इस मामले में काफी सुधार किया। उन्होंने कहा, ‘‘मेरी गेंदबाजी के पीछे बहुत कड़ी मेहनत और भारतीय टीम के समर्थकों की प्रार्थनाएं हैं। प्रबंधन द्वारा बहुत समर्थन और आत्मविश्वास दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मैच था, मुझे एक बड़ा मौका मिला। बहुत मजा आया।’’

Tilak Varma India Vs Pakistan Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।