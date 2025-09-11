एशिया कप में 8 टीमें क्यों? UAE का घटिया प्रदर्शन देख भड़के जडेजा, बोले- इस पर फिर से विचार करें

Asia Cup 2025 का दूसरा मैच इंडिया और यूएई के बीच खेला गया। इस मैच में यूएई ने जैसा प्रदर्शन किया, उसे देखकर अजय जडेजा ने कहा है कि एसीसी को विचार करना चाहिए कि क्या 8 टीमें जरूरी हैं? यूएई को इस मैच में हारना ही था।

Asia Cup 2025 में टीम इंडिया ने धमाकेदार आगाज किया है। ऐसा होना ही था, क्योंकि भारत के सामने यूएई की टीम थी, जिसे भारत ने एकतरफा मैच में 9 विकेट हरा दिया। महज 57 रन यूएई की टीम बना पाई थी और 58 रन 5वें ओवर में ही भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर चेज कर लिए। ग्रुप ए में भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से है और फिर ओमान से भिड़ना है। पाकिस्तान भले ही टक्कर दे, लेकिन ओमान को फिर से भारतीय टीम एकतरफा मैच में हराएगी। इसी बात से पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा नाखुश हैं।

अजय जडेजा का कहना है कि इंडिया और यूएई का को मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने अपने विचार दिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी को 8 टीमों वाले टूर्नामेंट पर फिर से विचार करना चाहिए। सोनी स्पोर्ट्स पर अजय जडेजा ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि भारत बेहतर टीम है, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं था। यूएई ने जिस तरह से अपनी पूरी पारी खेली, उससे दुख होता है। मैं मानता हूं कि आप भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो 20 ओवर भी नहीं खेले।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहे कितना भी विनम्र होना चाहूं, यह कहना जरूरी है कि जब हम इतने बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं और एशिया कप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, तो उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या उन्हें आठ टीमें रखनी चाहिए, क्योंकि यह प्रोत्साहन नहीं, बल्कि हतोत्साहन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है।"