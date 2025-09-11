They will have to reconsider whether they should keep 8 teams in Asia Cup ask Ajay Jadeja after UAE collapse vs India एशिया कप में 8 टीमें क्यों? UAE का घटिया प्रदर्शन देख भड़के जडेजा, बोले- इस पर फिर से विचार करें, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

एशिया कप में 8 टीमें क्यों? UAE का घटिया प्रदर्शन देख भड़के जडेजा, बोले- इस पर फिर से विचार करें

Asia Cup 2025 का दूसरा मैच इंडिया और यूएई के बीच खेला गया। इस मैच में यूएई ने जैसा प्रदर्शन किया, उसे देखकर अजय जडेजा ने कहा है कि एसीसी को विचार करना चाहिए कि क्या 8 टीमें जरूरी हैं? यूएई को इस मैच में हारना ही था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 01:10 PM
Asia Cup 2025 में टीम इंडिया ने धमाकेदार आगाज किया है। ऐसा होना ही था, क्योंकि भारत के सामने यूएई की टीम थी, जिसे भारत ने एकतरफा मैच में 9 विकेट हरा दिया। महज 57 रन यूएई की टीम बना पाई थी और 58 रन 5वें ओवर में ही भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर चेज कर लिए। ग्रुप ए में भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से है और फिर ओमान से भिड़ना है। पाकिस्तान भले ही टक्कर दे, लेकिन ओमान को फिर से भारतीय टीम एकतरफा मैच में हराएगी। इसी बात से पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा नाखुश हैं।

अजय जडेजा का कहना है कि इंडिया और यूएई का को मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने अपने विचार दिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी को 8 टीमों वाले टूर्नामेंट पर फिर से विचार करना चाहिए। सोनी स्पोर्ट्स पर अजय जडेजा ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि भारत बेहतर टीम है, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं था। यूएई ने जिस तरह से अपनी पूरी पारी खेली, उससे दुख होता है। मैं मानता हूं कि आप भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो 20 ओवर भी नहीं खेले।"

ये भी पढ़ें:एशिया कप में होकर रहेगा भारत बनाम पाकिस्तान, SC का रोक से इनकार

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहे कितना भी विनम्र होना चाहूं, यह कहना जरूरी है कि जब हम इतने बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं और एशिया कप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, तो उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या उन्हें आठ टीमें रखनी चाहिए, क्योंकि यह प्रोत्साहन नहीं, बल्कि हतोत्साहन है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है।"

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने अजय जडेजा ने 1990 के दशक का उदाहरण दिया और कहा, "90 के दशक में, यूएई के पास एक कप्तान था - सुल्तान जरावानी। वह अपनी लैम्बोर्गिनी में मैदान पर आते थे। यह पारी उसी गति से चली जिस गति से वह आते थे। यह पारी उतनी ही जल्दी खत्म हो गई। पहले तीन खिलाड़ियों, अलीशान सराफू और कप्तान मुहम्मद वसीम के अलावा, किसी में भी टैलेंट नहीं है। आसिफ खान एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि, वह गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और धार बिल्कुल नहीं दिखी।"

Asia Cup 2025 Team India

