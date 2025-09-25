एशिया कप: इंडिया टीम

एशिया कप 2023 में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पहले भी एशिया कप में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन नेपाल का यह पहला एशिय कप होगा। एशिया कप 2023 वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है और इस साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले यह टूर्नामेंट काफी अहम हो जाता है। एशिया कप 2023 में हिस्सा ले रहीं टीमों के लिए यह 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी का सबसे अच्छा मौका होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, जबकि नेपाल वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। ऐसे में ये सभी टीमें अपनी स्क्वॉड कुछ वैसी ही चुनेंगी, जैसी वह वर्ल्ड कप में उतारना चाहेंगी। और पढ़ें