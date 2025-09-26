Team India Playing XI for last super 4 game of asia Cup 2025 vs Sri Lanka 2 Change Jasprit Bumrah and Shivam Dube rested Asia Cup 2025 के आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव, बुमराह और ये प्लेयर हुआ बाहर, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup 2025 के आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव, बुमराह और ये प्लेयर हुआ बाहर

Team India Playing XI: श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 के आखिरी सुपर 4 मैच में भारतीय टीम ने 2 बदलाव किए हैं। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को रेस्ट दिया गया है। संजू सैमसन अभी भी टीम में बरकरार हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 07:43 PM
Team India Playing XI: श्रीलंका के खिलाफ आज टीम इंडिया अपना एशिया कप 2025 का आखिरी सुपर 4 मैच खेलने उतरी है। भारतीय टीम ने फाइनल में पहले ही प्रवेश कर लिया है। ऐसे में ये मुकाबला प्रैक्टिस गेम की तरह होगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने 2 बदलाव किए हैं। वहीं, श्रीलंका की टीम के लिए ये टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, क्योंकि टीम दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित असलांका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। श्रीलंका की टीम में एक और भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं।

टॉस जीतने वाली श्रीलंका की टीम की बात करें तो उन्होंने चमिका करुणारत्ने की जगह जेनिथ लियानगे को चुना है, जबकि भारत की प्लेइंग इलेवन से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर शिवम दुबे बाहर हैं। कप्तान के मुताबिक, इन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि 28 सितंबर को भारतीय टीम को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ना है। बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को चुना गया है। ऐसे में बल्लेबाजी में अब उतनी गहराई भारतीय टीम में नजर नहीं आएगी।

माना जा रहा था कि भारतीय टीम में 3 से 4 बदलाव हो सकते हैं, जिनमें से दो बदलाव देखने को मिल चुके हैं। संजू सैमसन की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा और शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह को मौका दिए जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है कि अगर कोई अनहोनी नहीं होती है तो फिर रिंकू और जितेश शर्मा इस एशिया कप में एक भी मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ फाइनल मैच भारत को खेलना है।

टीम इंडिया प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना और नुवान तुषारा

