पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच में टीम इंडिया कर सकती है 'प्रोटेस्ट', सामने आई बड़ी रिपोर्ट

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match का फैंस बॉयकॉट कर रहे हैं। उधर, टीम इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग की है। खिलाड़ी किसी न किसी तरह दुनिया को एकजुटता का संदेश देना चाहेंगे। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 02:42 PM
टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच पिछले एक दशक से ज्यादा समय से एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है, लेकिन दोनों देश एसीसी और आईसीसी इवेंट में भिड़ते रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर हमेशा से क्रेज रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई में टूर्नामेंट का लीग मैच खेला जाना है, लेकिन फैंस इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। उधर, टीम इंडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग की है।

दरअसल, पहलगाम में इसी साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमले के बाद से इस तरह का माहौल है कि भारत का पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिश्ता टूटना चाहिए। दोनों देशों के बीच खेल भी आयोजित नहीं होने चाहिए। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय सीरीज किसी भी खेल में नहीं होगी, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से नहीं रोक सकते। इसी बात से फैंस खफा हैं और वे बीसीसीआई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

खिलाड़ियों को भी इसके लिए सुनना पड़ रहा है। इस बीच एनडीटीवी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरने से पहले एक सिम्बोलिक प्रोटेस्ट यानी सांकेतिक विरोध के बारे में सोच रहे हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी बॉयकॉट को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर से इस बारे में बात कर चुके हैं। हालांकि, गंभीर ने कहा है कि आपको गेम पर ध्यान देना है। यह मैच दुबई में होना है। इसलिए फैंस इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे बात नारेबाजी की हो या किसी अन्य हरकत की।

हालांकि, मैच शुरू होते ही भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा कुछ 'सांकेतिक विरोध' देखने को मिल सकते हैं। इनमें पाकिस्तान की टीम से हाथ न मिलाने, काली पट्टी बांधने या अन्य संभावित तरीकों से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों की ओर से किया जा सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के मूड से बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि बोर्ड और खिलाड़ी एशिया कप मैच को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि हर भारतीय नागरिक पाकिस्तान के प्रति कैसी भावना रखता है।

