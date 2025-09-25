Team India Dropped most catches in Asia Cup 2025 Hong Kong China now at 2nd position हॉन्ग कॉन्ग से भी गई गुजरी हो गई टीम इंडिया की फील्डिंग, लग गया सबसे ज्यादा कैच टपकाने का ठप्पा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupTeam India Dropped most catches in Asia Cup 2025 Hong Kong China now at 2nd position

हॉन्ग कॉन्ग से भी गई गुजरी हो गई टीम इंडिया की फील्डिंग, लग गया सबसे ज्यादा कैच टपकाने का ठप्पा

कैच टपकाने के मामले में टीम इंडिया हॉन्ग कॉन्ग से भी आगे निकल गई है। एशिया कप 2025 में भारत ने अब तक 12 कैच टपका दिए हैं, जो हॉन्ग कॉन्ग चीन से भी ज्यादा हैं। कहीं फाइनल में ये चीज मुसीबत ना बन जाए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 08:41 AM
share Share
Follow Us on
हॉन्ग कॉन्ग से भी गई गुजरी हो गई टीम इंडिया की फील्डिंग, लग गया सबसे ज्यादा कैच टपकाने का ठप्पा

टीम इंडिया ने भले ही टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन सुपर 4 के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं थी। करीब आधा दर्जन कैच भारतीय खिलाड़ियों ने छोड़े, जो चिंता का विषय है। हालांकि, कुछ अच्छे कैच जरूर पकड़े गए, लेकिन एक ही मैच में इतने ज्यादा कैच छोड़ना किसी बड़े मैच में मुसीबत बन सकता है। इतना ही नहीं, आप हैरान हो जाएंगे, इस एशिया कप में टीम इंडिया अब सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई है। हॉन्ग कॉन्ग चीन अब दूसरे नंबर पर है।

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा कैच भारतीय टीम ने छोड़े हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी अब तक 12 कैच इस टूर्नामेंट में टपका चुके हैं। हालांकि, 5 मैचों में ऐसा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत ने सबसे ज्यादा कैच छोड़े हैं। वहीं, हॉन्ग कॉन्ग चीन ने 3 मैचों में कुल 11 कैच छोड़े थे। बांग्लादेश की टीम ने 5 मैचों में सिर्फ 8 कैच छोड़े हैं, जबकि श्रीलंका ने 6, अफगानिस्तान और ओमान ने 4-4, पाकिस्तान ने 3 और यूएई की टीम ने सिर्फ 2 कैच छोड़े। दुबई में कैच पकड़ना वैसे भी आसान काम नहीं है।

ये भी पढ़ें:सूर्या ने खेल भावना को दिखाया ठेंगा, कैच को किया इग्नोर; फैंस ने लगा दी क्लास

एशिया कप 2025 में अब तक किसने छोड़े कितने कैच?

12 - भारत

11 - हॉन्ग कॉन्ग, चीन

8 - बांग्लादेश

6 - श्रीलंका

4 - अफगानिस्तान

4 - ओमान

3 - पाकिस्तान

2 - यूएई

इतना ही नहीं, एशिया कप 2025 सुपर 4 में टीम इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम है और इन चारों टीमों में टीम इंडिया का कैच पकड़ने का रेट सबसे खराब है। भारत ने अब तक 67.5 फीसदी कैच ही इस टूर्नामेंट में पकड़े हैं। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जिसका कैच एफिशिएंसी रेट 68.4 फीसदी है। बांग्लादेश ने 74.1 फीसदी और पाकिस्तान ने 86.3 फीसदी कैच पकड़े हैं।

Asia Cup 2025 Team India Indian Cricket Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।