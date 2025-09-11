T20 Asia Cup 2025 Points Table Team India at Top in group a and Afghanistan number 1 in group b Asia Cup 2025 Points Table: ग्रुप ए में टीम इंडिया नंबर वन, ग्रुप 2 में इस टीम का है जलवा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupT20 Asia Cup 2025 Points Table Team India at Top in group a and Afghanistan number 1 in group b

Asia Cup 2025 Points Table: ग्रुप ए में टीम इंडिया नंबर वन, ग्रुप 2 में इस टीम का है जलवा

Asia Cup 2025 Points Table: ग्रुप ए में टीम इंडिया नंबर वन है, क्योंकि पहले ही मैच में यूएई के खिलाफ भारत ने 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। वहीं, ग्रुप 2 में अफगानिस्तान की टीम का जलवा है, जिसने हॉन्ग कॉन्ग को हराया था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 05:41 AM
share Share
Follow Us on
Asia Cup 2025 Points Table: ग्रुप ए में टीम इंडिया नंबर वन, ग्रुप 2 में इस टीम का है जलवा

T20 Asia Cup 2025 Points Table: यूएई में टी20 एशिया कप 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अब तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस तरह चार टीमों ने कम से कम एक-एक मैच खेल लिया है। हालांकि, दोनों ग्रुप में से 2-2 टीमों के ही मुकाबले हुए हैं। ऐसे में जान लीजिए कि पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है। दोनों ग्रुप से दो-दो टीमों ने अभी मैच नहीं खेला है, लेकिन फिर भी दोनों ग्रुप्स की पॉइंट्स टेबल कैसी है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया अपने ग्रुप में नंबर वन है, जबकि अफगानिस्तान की टीम दूसरे ग्रुप में पहले पायदान पर है।

ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान और यूएई की टीम है, जिसमें टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हराया और दमदार नेट रन रेट के साथ टीम पहले स्थान पर काबिज है। दूसरे और तीसरे नंबर पर ओमान और पाकिस्तान की टीम है, क्योंकि इन्होंने अभी मैच नहीं खेले हैं। चौथे नंबर पर यूएई की टीम है, जो बुरी तरह मैच हारी है। ग्रुप बी की बात करें तो अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को 94 रनों से हराया था। इस तरह ग्रुप बी में नंबर वन अफगानिस्तान की टीम है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका को अभी पहला-पहला मैच खेलना है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप टी20 में बचे हुए गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत, भारत का रहा दबदबा

ग्रुप बी में अफगानिस्तान की टीम पहले, हॉन्ग कॉन्ग की टीम चौथे और बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं। हॉन्ग कॉन्ग और बांग्लादेश के बीच आज यानी 11 सितंबर को मुकाबला होगा। इसके बाद बांग्लादेश की टीम भी पहला मैच खेल लेगी। अगर हॉन्ग कॉन्ग को इस मैच में हार मिलती है तो टीम प्लेऑफ्स की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी, क्योंकि हॉन्ग कॉन्ग चीन की टीम एक मैच पहले ही बुरी तरह से हार चुकी है। एक और मैच इस टीम का बाकी रहेगा, जो श्रीलंका से 15 सितंबर को खेला जाएगा।

एशिया कप 2025 ग्रुप ए पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेपॉइंट्सनेट रन रेट
1.भारत1102+10.483
2.ओमान00000
3.पाकिस्तान00000
4.यूएई1010-10.483

एशिया कप 2025 ग्रुप बी पॉइंट्स टेबल

पोजिशनटीममैच खेलेजीतेहारेपॉइंट्सनेट रन रेट
1.अफगानिस्तान1102+4.700
2.बांग्लादेश00000
3.श्रीलंका00000
4.हॉन्ग कॉन्ग चीन1010-4.700
Asia Cup 2025 Team India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।