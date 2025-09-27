Suryakumar Yadav's blunt words on facing Pakistan in Asia Cup 2025 Final India Captain Says we will turn up the same w पाकिस्तान से फाइनल में भिड़ने पर सूर्या की दो टूक, भारतीय कप्तान बोले- हम उसी अंदाज में उतरेंगे जैसे..., Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupSuryakumar Yadav's blunt words on facing Pakistan in Asia Cup 2025 Final India Captain Says we will turn up the same w

पाकिस्तान से फाइनल में भिड़ने पर सूर्या की दो टूक, भारतीय कप्तान बोले- हम उसी अंदाज में उतरेंगे जैसे...

भारत की एशिया कप 2025 के फाइनल में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान से टक्कर होगी। दोनों टीमें पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फाइनल मुकाबले को लेकर प्रतिक्रिया दी है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:11 AM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान से फाइनल में भिड़ने पर सूर्या की दो टूक, भारतीय कप्तान बोले- हम उसी अंदाज में उतरेंगे जैसे...

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार (28 सितंबर) को एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। दोनों टीमें 41 सालों के एशिया कप इतिहास में पहली बार फाइनल में भिड़ेंगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम मौजूदा सीजन में पाकिस्तान को दो बार धूल चटा चुकी है और अब उसकी निगाह तीसरी बार रौंदकर खिताब जीतने पर है। कप्तान सूर्यकुमार ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सुपर-4 मैच में रोमांचक जीत के बाद फाइनल को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हम फाइनल में उसी अंदाज में उतरेंगे, जैसे आज उतरे थे।

बता दें कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। भारत के 202/5 स्कोर के जवाब में श्रीलंका ने पांच विकेट पर 202 रन बनाए, जिससे मैच टाई हो गया। एक समय लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम ने शिकंजा कस लिया है लेकिन भारत ने जबर्दस्त वापसी की। सूर्यकुमार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फाइनल के बारे में कहा, “शनिवार रिकवरी के लिए अच्छा दिन होगा। अभी फाइनल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कुछ खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ मैच में काफी क्रैम्प हुए। रिकवरी का दिन अच्छा रहे और हम उसी अंदाज में उतरेंगे जैसे आज उतरे थे।”

ये भी पढ़ें:IND vs SL मैच में बने 5 धांसू रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने सुपर ओवर में रचा इतिहास

सूर्या ब्रिगेड ने एशिया कप के मौजूदा सीजन में पाकिस्तान को ग्रुप चरण में सात विकेट से हराया जबकि सुपर-4 राउंड में 6 विकेट से शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मैच में काफी तनाव देखने को मिला। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ उलझने की कोशिश की। हालांकि, भारत की सलामी जोड़ी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। हारिस और साहिबजादा फरहान ने भड़काऊ इशारे किए, जिसकी बीसीसीआई ने आईसीसी से शिकायत की। हारिस ने विमान गिरने का इशारा किया और फरहान ने बंदूक चलाने के अंदाज में फिफ्टी का जश्न मनाया था।

ये भी पढ़ें:सूर्या के बाद हार्दिक ने भी उड़ाया पाकिस्तान का मजाक; बोले- यह बेकार की बात

आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने शुक्रवार को सुपर 4 में हारिस और फरहान को लेकर सुनवाई पूरी की। पीटीआई के अनुसार, फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया लेकिन हारिस पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। सूर्यकुमार पर भी पहलगाम आतंकवादी हमले पर टिप्पणी के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगा है। दोनों टीमों के मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने अक्टूबर 2022 के बाद से अभी तक भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं की है। भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध पिछले सात मैच जीते हैं।

Suryakumar Yadav India Vs Pakistan Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।