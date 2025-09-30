Suryakumar Yadav talks about is the captaincy hampering the batting or not I am not out of form I am out of runs शुरू होते ही गाड़ी बंद हो जाती है…क्या कप्तानी बन गई है बोझ? सूर्यकुमार यादव का आया बयान, Asia-cup Hindi News - Hindustan
शुरू होते ही गाड़ी बंद हो जाती है…क्या कप्तानी बन गई है बोझ? सूर्यकुमार यादव का आया बयान

सूर्यकुमार यादव को कप्तानी में 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी को 10 में से 5 नंबर भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उनके आंकड़े कप्तान बनने के बाद बहुत अच्छे नहीं हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 09:48 AM
शुरू होते ही गाड़ी बंद हो जाती है…क्या कप्तानी बन गई है बोझ? सूर्यकुमार यादव का आया बयान

सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत की टी20 टीम का नियमित कप्तान घोषित किया गया था। इसके बाद से उनकी कप्तानी दमदार रही है। एशिया कप 2025 के अलावा वह कई द्विपक्षीय सीरीज जीत चुके हैं। अगर उनको कप्तानी में 10 में से 10 नंबर दिए जाएं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका जीत प्रतिशत बतौर कप्तान 80 फीसदी से ज्यादा है। 29 में से 25 मैच उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जीते, लेकिन कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी को 10 में से 5 नंबर भी नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उनके आंकड़े कप्तान बनने के बाद बहुत अच्छे नहीं हैं।

दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने टी20 एशिया कप 2025 में 7 मैचों की 6 पारियों में बल्लेबाजी की और कुल 72 रन ही बनाए। उनका औसत 18 का रहा। एक बार ही वे 30 से ज्यादा रनों की पारी खेल पाए। पिछले 16 मैचों की 14 पारियों में उनका एक भी फिफ्टी प्लस स्कोर नहीं है। एक बार वे 40 के पार गए हैं, जबकि एक बार 20 के पार गए हैं। पिछली 20 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया है। इस पर उनका कहना है कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बल्कि आउट ऑफ रन्स हैं यानी उनके बल्ले से शॉट लग रहे हैं, लेकिन रन नहीं आ रहे।

