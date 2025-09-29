6-0 वाले इशारे पर सूर्या ने पाकिस्तानियों को दिखाया आईना, कप्तान बोले- जब रूम में लौटते हैं तो...

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 अपने नाम कर लिया। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने टूर्नामेंट के 17वें संस्करण में फाइनल समेत पाकिस्तान की तीन बार पिटाई की। एक तरफ जहां भारतीय टीम के शानदार खेल की चर्चा रही तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों अपनी हरकतों के कारण सुर्खियों में हरे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 6-0 का भड़काऊ इशारा किया था। रऊफ का इशारा पाकिस्तान के उस दावे की ओर था कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने भारत के छह जेट गिराए थे। कप्तान सूर्यकुमार ने फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों पर प्रतिक्रिया दी है और उन्हें आईना दिखाया है।

दरअसल, सूर्या से एनडीटीवी पर इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, ''पाकिस्तानी खिलाड़ी 6-0 चिल्ला रहे, भड़काऊ इशारे कर रहे। फाइनल में भी दो भारतीय खिलाड़ियों के आउट होने पर हरकत की। जब इस तरह उकसाने की कोशिश की जाती है, भले ही आपके प्लेयर्स के सामने हो या पीछे तो आप बतौर कप्तान अपने खिलाड़ियों को कैसे कंट्रोल करते हैं?'' भारतीय कप्तान ने जवाब में कहा, “मुझे लगता है कि दोनों टीमों में अंतर होना चाहिए। हमने कभी कोई इशारा नहीं किया, कोई हैंड मूवमेंट नहीं किया। हम खेल को गरिमा के साथ खेलना चाहते थे। हमको शानदार क्रिकेट खेलकर एक अच्छा स्टेटमेंट देना था। रिजल्ट किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। लेकिन जब आप रूम में लौटते हैं तो आपको अपने एफर्ट और अपने खेल से खुश होना चाहिए। बाहर से लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मैंने खिलाड़ियों से कहा कि भले ही बड़े अवसर मगर इमोशन को थोड़ा साइड में रखो और गेम पर फोकस रखो। अंत में जो होगा देखा।”