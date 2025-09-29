Suryakumar Yadav Salman ali Agha reaction after Team India refuse to take trophy from acc chief mohsin naqvi आप ट्रॉफी कैसे ले पाएंगे?…पाकिस्तानी कप्तान का अटपटा बयान, ऐसा था सूर्यकुमार यादव का रिऐक्शन, Asia-cup Hindi News - Hindustan
आप ट्रॉफी कैसे ले पाएंगे?…पाकिस्तानी कप्तान का अटपटा बयान, ऐसा था सूर्यकुमार यादव का रिऐक्शन

एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिली। इसको लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान सामने आया है। दोनों कप्तान दो अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 11:58 AM
भारतीय टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी, लेकिन ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिली। इसके पीछे की वजह यह थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने वाले थे, लेकिन भारतीय टीम और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस तरह भारतीय टीम को ट्रॉफी से वंचित रखा गया, जिस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का रिऐक्शन आया है।

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, तब से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित रखा जाए। वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित ट्रॉफी को।" इस पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "अगर एशियाई क्रिकेट परिषद का कोई अध्यक्ष है, तो ट्रॉफी देना उसका काम है। अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, तो फिर आप उसे और कैसे ले पाएंगे?"

भारतीय टीम ने दुबई में खेले गए टी20 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया। दूसरी बार टीम इंडिया ने टी20 फॉर्मेट का एशिया कप जीता और रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर इतिहास रचा। पाकिस्तान की टीम ने 146 रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 150 रन बनाकर मैच और खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान को इस बात के लिए भी मिर्ची लगी है, क्योंकि भारत ने पिछले तीन रविवार को तीन बार पाकिस्तान को हराया है। पहले लीग फेज में, फिर सुपर 4 मैच में और अब फाइनल मैच में पाकिस्तान को भारत से हार मिली।

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan Suryakumar Yadav

