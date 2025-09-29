आप ट्रॉफी कैसे ले पाएंगे?…पाकिस्तानी कप्तान का अटपटा बयान, ऐसा था सूर्यकुमार यादव का रिऐक्शन

एशिया कप की ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिली। इसको लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान सामने आया है। दोनों कप्तान दो अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं।

भारतीय टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी, लेकिन ट्रॉफी भारतीय टीम को नहीं मिली। इसके पीछे की वजह यह थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भारतीय टीम को ट्रॉफी देने वाले थे, लेकिन भारतीय टीम और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इस तरह भारतीय टीम को ट्रॉफी से वंचित रखा गया, जिस पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का रिऐक्शन आया है।

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है, तब से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित रखा जाए। वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित ट्रॉफी को।" इस पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "अगर एशियाई क्रिकेट परिषद का कोई अध्यक्ष है, तो ट्रॉफी देना उसका काम है। अगर आप उससे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, तो फिर आप उसे और कैसे ले पाएंगे?"