पाकिस्तान को पीटकर सूर्यकुमार ने किया आग और बर्फ का जिक्र, कप्तान ने कहा- ये खिलाड़ी रोबोट नहीं

भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दूसरी पारी पीटा है। जानिए, हाई वोल्टेज मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कुछ कहा?

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटा दी। ग्रुप चरण में 7 विकेट से हारने के बाद भारत ने सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान को 6 विकेट से पीटा। भारत ने दुबई के मैदान पर 172 रनों का टारगेट 18.5 ओवर में आसानी से चेज किया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों में 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। वहीं, शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया, जिसमें 8 चौके शामिल हैं। दोनों ने 105 रन की साझेदारी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त किए। कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियो ने पाकिस्तान के खिलाफ जबर्दस्त जज्बा दिखाया।

सूर्या ने किया आग-बर्फ का जिक्र सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ''जिस तरह से लड़के हर मैच में आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठा रहे, उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया है। लड़कों ने बहुत ही जबर्दस्त जज्बा दिखाया। हमारी गेंदबाजी के शुरुआती 10 ओवर के बाद भी सब शांत थे। ड्रिंक्स के बाद मैंने उनसे कहा कि असल खेल तो अब शुरू होता है।'' कप्तान ने अभिषेक और शुभमन के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''दोनों एक-दूसरे के बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। यह आग और बर्फ जैसा कॉम्बिनेशन है।'' सूर्या ने साथ ही धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बचाव किया, जो थोड़े महंगे साबित हुए।