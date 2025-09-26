Suryakumar Yadav is reprimanded and fined 30 percent of match fees by ICC on his Pahalgam attack comment after Pakistan सूर्यकुमार यादव पर ICC का कड़ा ऐक्शन, पहलगाम अटैक पर कमेंट करने के लिए लगा मोटा जुर्माना, Asia-cup Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव पर ICC का कड़ा ऐक्शन, पहलगाम अटैक पर कमेंट करने के लिए लगा मोटा जुर्माना

सूर्यकुमार यादव पर ICC का कड़ा ऐक्शन, पहलगाम अटैक पर कमेंट करने के लिए लगा मोटा जुर्माना

सूर्यकुमार यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप लीग मैच के बाद की गई टिप्पणी के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इस टिप्पणी में उन्होंने मई में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य झड़प का जिक्र किया था।

Vikash Gaur पीटीआई, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 07:31 PM
सूर्यकुमार यादव पर ICC का कड़ा ऐक्शन, पहलगाम अटैक पर कमेंट करने के लिए लगा मोटा जुर्माना

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप लीग मैच के बाद की गई टिप्पणी के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इस टिप्पणी में उन्होंने मई में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य झड़प का जिक्र किया था। टूर्नामेंट आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान ने सूर्यकुमार के खिलाफ आईसीसी में राजनीतिक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर अपनी टीम की जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा था, "बस कुछ कहना चाहता था। यह बिलकुल सही मौका है, समय निकालकर। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। इस जीत को हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।" सूर्या ने ऐसा ही बयान इस मैच बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया था।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा की गई शिकायत के बाद आईसीसी द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया और उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ऐसा कोई बयान न देने के लिए कहा गया, जिसे राजनीतिक रूप से देखा जा सके। भारतीय कप्तान की सुनवाई आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने की। पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए टॉस के समय और मैच के बाद भारत द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार करने के बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है। इंडिया और पाकिस्तान दो बार इस टूर्नामेंट में भिड़ चुके हैं और एक और मैच रविवार 28 सितंबर को खेला जाएगा, जो एशिया कप 2025 का फाइनल है।

